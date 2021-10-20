Группа Måneskin выпустила клип MAMMAMIA, где много страсти и жестокости: видео 18+

Итальянская группа Måneskin, что уже в марте посетит с концертом Украину, выпустила официальный клип на песню MAMMAMIA. Ранее музыканты презентовали только лирик-видео, снятое в автомобиле.

Всего за 12 часов после публикации видео просмотрели почти 1,5 миллиона раз. Клип получился довольно провокационным, ведь сюжет базируется вокруг избиения и издевательств главного солиста коллектива – Дамиано Давида, поскольку тот вел себя слишком вызывающе. Также в видео можно увидеть, как единственная девушка из коллектива сливается в страстных поцелуях с другой посетительницей клуба.

Смотрите лирик-видео Måneskin выпустили видео на первую песню после победы на Евровидении

Но в конце видео Давид все же садится в машину с другими музыкантами и они едут дальше вместе. Вероятно, замысел заключается в том, что это были лишь фантазии музыкантов, а на самом деле между ними все в порядке. А так они хотели доказать, что в коллективе – нет главного.

Måneskin – MAMMAMIA: смотреть видео онлайн

Реакция сети

Несмотря на сцены жестокости, фанаты итальянцев положительно отреагировали на первую видеоработу артистов после победы на Евровидении-2021: