Группа Måneskin выпустила клип MAMMAMIA, где много страсти и жестокости: видео 18+
Источник:ютуб Måneskin
Итальянская группа Måneskin, что уже в марте посетит с концертом Украину, выпустила официальный клип на песню MAMMAMIA. Ранее музыканты презентовали только лирик-видео, снятое в автомобиле.
Всего за 12 часов после публикации видео просмотрели почти 1,5 миллиона раз. Клип получился довольно провокационным, ведь сюжет базируется вокруг избиения и издевательств главного солиста коллектива – Дамиано Давида, поскольку тот вел себя слишком вызывающе. Также в видео можно увидеть, как единственная девушка из коллектива сливается в страстных поцелуях с другой посетительницей клуба.
Смотрите лирик-видео Måneskin выпустили видео на первую песню после победы на Евровидении
Но в конце видео Давид все же садится в машину с другими музыкантами и они едут дальше вместе. Вероятно, замысел заключается в том, что это были лишь фантазии музыкантов, а на самом деле между ними все в порядке. А так они хотели доказать, что в коллективе – нет главного.
Måneskin – MAMMAMIA: смотреть видео онлайн
Реакция сети
Несмотря на сцены жестокости, фанаты итальянцев положительно отреагировали на первую видеоработу артистов после победы на Евровидении-2021:
- "Никто не перетягивает одеяло на себя, все равнозначные члены банды. А Виктория потрясающе сыграла, как настоящая актриса!!! PS. Дамиано жаль";
- "Так много комментариев на разных языках, Måneskin может нас объединить!!";
- "Бедный Дамиано... Его уже все убили, а он все поет";
- "Этан, черт возьми, как с макияжем путаны с Плутона можно быть таким грубым?!";
- "Один из редких случаев, когда клип действительно хочется посмотреть, чтобы уловить весь посыл. С одной стороны довольно весело звучит песня, а с другой такой тревожный видеоряд, сочетание потрясающее. Цепляют искусство, а не просто картинка к песне. Это прекрасно";
- "Какой шикарный трэш! Идея с избиением фронтмена гениальная";
- "Это так странно, но очень круто! Сделано на высшем уровне и со смыслом!";
- "Ребята просто высмеяли мнение, что Дамиано хочет быть единственным центром внимания и задвигает всех остальных на задний план. Вот у Вики, Этана и Томаса сдали нервы и они представляют, с каким наслаждением они с Дамиано расправятся. Мечты-мечты, как говорится";
- "Я считаю, что возможная интерпретация убийства певца сводится к отказу от идеи, что певец является лицом группы, а Måneskin – о равенстве возможностей для всех".