Группа KAZKA едет в "патриотический" тур по миру: с какой миссией они отправятся в США

Украинская музыкальная группа KAZKA, которая несколько лет назад покорила мир хитом "Плакала", отправляется в важнейший за свою карьеру гастрольный тур KAZKA SVIT. У него будет символический слоган #IAMUKRAINE, в переводе на украинский "Я – Украина".

Музыканты группы KAZKA отправляются в самый масштабный за свою 5-летнюю историю тур с важной патриотической миссией – они хотят, чтобы украинская песня прозвучала по всему миру. И первой точкой отсчета станет американский город Остин в штате Техас. Они выступят на знаменитом фестивале South by Southwest 18 марта.

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"Для нас огромная честь представлять Украину на столь престижном и важном для каждого музыканта мероприятии, особенно сейчас, когда наша страна переживает непростые времена," – делится продюсер группы Юрий Никитин.

Никита Будаш из группы KAZKA / Фото пресс-службы

Впоследствии хит "Плакала" и десятки других американцы с украинской диаспорой услышат в Чикаго, Лос-Анджелесе, Майами и Нью-Йорке, а уже в апреле 2022 года – в украинских городах. Как отмечают музыканты и Александра Зарицкая, слоган #IAMUKRAINE не случайный, ведь так они хотят рассказывать миру об Украине как в контексте музыки, так и в контексте реалий. В частности, стремятся отметить угрозу вторжения России на территорию Украины, чтобы иностранцы смогли узнать нашу страну и поддержать ее в этот сложный период.

Своим творчеством мы хотим привлечь внимание к той угрозе, которая сейчас является самой актуальной темой в стране. Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы и народ, которому все это очень болит, но и все те, кто поддерживает нас в мире. Мы видим свою миссию в том, чтобы объединить неравнодушных к Украине людей,

– говорит солистка группы Александра Зарицкая.

Дмитрий Мазуряк из группы KAZKA / Фото пресс-службы группы

Кульминацией гастрольного путешествия станет грандиозный концерт в Киеве во "Дворце спорта", который планируют провести 24 мая 2022 года. Организаторы мероприятия обещают поразительную хореографию и яркое световое шоу, а также пригласят звездных исполнителей и покажут множество других сюрпризов.