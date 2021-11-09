Новый видеоклип появился в ночь на 9 ноября под названием "Добрый вечер" и его уже просмотрели почти 80 тысяч раз на ютубе. Режиссер видео Виктор Скуратовский отметил, что в клипе есть немало аллегорий, которые можно обсуждать часами:

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"Добрый вечер" – это сегодняшнее состояние украинской культуры:

– это сегодняшнее состояние украинской культуры: Заброшенный театр – сегодняшнее состояние украинской культуры;

– сегодняшнее состояние украинской культуры; Монстры – деятели украинской культуры, которые несмотря на свое состояние и трудности до сих пор играют на сцене;

– деятели украинской культуры, которые несмотря на свое состояние и трудности до сих пор играют на сцене; Алтарь – память об украинской интеллигенции и создателях культурного наследия;

– память об украинской интеллигенции и создателях культурного наследия; Охранник – образ людей, которые не позволяют прийти в упадок театру;

– образ людей, которые не позволяют прийти в упадок театру; Студентка – молодежь, которая в своем большинстве не знакома с создателями и предками культуры;



Группа KARNA выпустила клип "Добрый вечер" / Фото пресс-службы коллектива

Алтарь – это сердце клипа, символ которым создатели видео хотели подчеркнуть, что украинский народ – это не "крепостные и шаровары", а полноценная нация с собственной интеллигенцией, которую систематически уничтожали в течение XX века. Что касается алтаря, то он является собирательным образом образованной интеллигенции, среди которой были писатели, педагоги, композиторы, адвокаты, ученые и предприниматели, в том числе и землевладельцы. На алтаре можно увидеть фото таких украинских деятелей, как Ивана Огиенко, Гната Хоткевича, Леся Курбаса, Соломию Крушельницкую, Марию Заньковецкую, Ольгу Кобылянскую и многие другие.

В съемках видеоклипа приняли участие настоящие актеры, а сам ролик может претендовать на полноценный минифильм.

KARNA – Добрый вечер: смотрите видео онлайн

Текст песни "Добрый вечер" группы KARNA:

Добрий вечір тим, хто ще не спить,

І тобі, сивий астроном.

Хай насниться вам, як гай шумить,

І поля з медом-молоком.

Хай дорога гладко стелиться

Водію, що спішить домів.

Хай тобі ніч буде ясная,

Шли привіт всім містам,

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір тим, хто ще не спить,

І тобі, хто став янголом.

Хай запахне вам, як піч димить,

Прилетить лелека з малюком.

Хай чарівний горщик вариться

І пливе каша по хатам.

Хай кохані більш не сваряться,

Всім тепла, рідним і батькам.

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам...

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам...