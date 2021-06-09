Группа Go_A снова выступит в Нидерландах

Украинская группа Go_A станет гостем большого музыкального фестиваля Het Grote Songfestivalfeest, который состоится в декабре 2021-го года в Амстердаме. На нем выступят не только украинцы, но и другие участники из Евровидения разных лет.

Сейчас на участие в фестивале заявлена ​​также Верка Сердючка, которая получила 2 место на Евровидении в 2017 году. Кроме нее подтверждено участие победительницы шоу 2012 года Loreen (Швеция), победителей зрительского голосования на Евровидении-2019 KEiiNO (Норвегия), победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай (Израиль) и других.

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Друзья! Есть еще одна хорошая новость! 9 декабря 2021 года мы выступаем в Амстердаме на фестивале Het Grote Songfestivalfeest. Это крутое событие, где участвуют артисты Евровидения. Уже анонсировано выступление Верки Сердючки, Loreen, KEiiNO, Netta Barzilai и многих других. Готовы шуметь в Амстердаме?

– говорится в анонсе фестиваля на странице Go_A.

Билеты на музыкальное событие уже можно приобрести в сети, а фанаты радуются, что украинская группа снова "пошумит" в Европе и представит Украину.

Где еще выступит группа Go_A после Евровидения