Группа "Друга Ріка" отправляется в благотворительный европейский тур, чтобы собрать средства для ВСУ

По инициативе европейских промоутеров украинская рок-группа "Друга Ріка" отправляется в благотворительный тур "Кто, если не мы?". Выступления организуют с целью собрать средства для закупки тактической амуниции для военных.

Сейчас музыканты постоянно посвящают волонтерству. Лидер коллектива Валерий Харчишин сначала собирал средства на снаряжение для военного подразделения, где служит его брат. Через несколько дней артисту удалось собрать миллион гривен, сообщает 24 канал.

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Позже инициатива Валерия переросла в онлайн-концерт группы под названием "Мариуполь". На нем удалось собрать более 600 тысяч гривен на тактическую амуницию для другого военного подразделения. Старший сын Харчишин также защищает Украину с оружием в руках.

"Друга Ріка" отправляется в благотворительный тур

Чтобы помочь украинским военным, музыканты играют благотворительные концерты в европейских городах. Все собранные во время выступлений средства пойдут на помощь Украине: чтобы поддержать пострадавших во время боевых действий в Украине в результате военной агрессии РФ, а также закупить тактическую амуницию для воинов.

Мы не покидаем страну, а только используем возможность провести выступления там, где это возможно. Для этого будем иметь разрешение на одноразовый выезд и обязательства по нашему гарантированному возвращению после окончания тура. Наша цель – не утруждать и так изможденный украинский народ, а собрать как можно больше помощи украинцам, там, где это возможно, чтобы ускорить победу Украины над российскими оккупантами,

– объяснил Харчишин.

Группа выступит в таких городах:

29 апреля – Вильнюс (Vakaris Vilnius);

30 апреля – Рига (FIRST MIR);

1 мая – Таллин (CATHOUSE);

4 мая – Прага (Retro Music Hall, Praha 2);

5 мая – Брно (Zoner BOBYHALL).



"Друга Ріка" отправляется в благотворительный тур по Европе / Фото прессслужбы

Для временно перемещенных лиц, зарегистрированных соответствующим образом граждан Украины, вход на концерты бесплатный. В вашем паспорте должен быть штамп о пересечении границы после 24 февраля. Для посещения концерта необходимо предварительно заполнить форму по ссылке и прислать любой посильный взнос на закупку амуниции для ВСУ на благотворительный счет группы, указанный ниже. Все остальные желающие могут приобрести билеты на сайте.

К сбору средств можно приобщиться по следующим реквизитам:

Учреждение банка – ПриватБанк

МФО банка – 305299

Получатель платежа – Лучкин Владимир Юрьевич

IBAN – UA213052990000026203893340711

Счет получателя – 26203893340711

Валюта карты – UAN

РНОКПП получателя – 2596502196

PayPal: lukaua@yahoo.com

Номер карты Приватбанк: 5363542013946513

Номер карты Монобанк: 5375411413432829