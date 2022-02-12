Группа Cloudless отреагировала на "заминку" в прямом эфире во время выступления: "Это жизнь"

Музыканты группы Cloudless попали в жесткий форс-мажор, когда во время выступления возникла техническая проблема и у них выключился звук. Однако ребята не расстраиваются и обещают, что поразят зрителей второй раз в конце конкурса.

За кулисами шоу, музыканты поделились, что сначала не понимали, что звук выключился по всему залу отбора. Они были уверены, что звук исчез только в их наушниках.

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"У нас остановилась музыка три раза, и мы еще раз будем петь. Это шок. Я сначала думал, что это у нас в ушах, но посмотрели вокруг – и в зале тоже. Но я спел до конца, надо было допеть до конца. Это был единственный шанс. Так случилось, что нам разрешили еще раз спеть и знаете, в чем прикол? Что именно об этом наша песня – никогда не сдаваться" – заверили ребята из группы.

Артисты добавили, что не знают, как такая "заминка" повлияет на их результат в отборе, но "провальное" выступление оценивать не будут, однако зрители смогут голосовать за последний номер в шоу.

Сначала был шок, а сейчас мы чувствуем полное спокойствие, мы идем к победе,

– подытожили ребята и добавили, что ни на кого не обижаются, потому что это жизнь.

Группа Cloudless отреагировала на "заминку" в прямом эфире / Фото 24 канала, Марина Джура

Cloudless о форс-мажоре в прямом эфире отбора: видео 24 канала