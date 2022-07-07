Мы будем очень скучать, – группа "Антитела" сообщила о потере

Музыканты группы "Антитела" сообщили, что внезапно скончался их звукорежиссер Дмитрий Хомулко, которого называли Боб. Артисты сотрудничали с ним 8 лет.

Каждый день музыканты видят смерть на фронте, а теперь сообщили о потере близкого человека. Вечером 6 июля скончался друг "Антител" – Дмитрий Хомулко.

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Дмитрия Хомулко все называли Бобом. Он был музыкантом, саунд-продюсером и звукорежиссером. Последние 8 лет именно на студии Дмитрия "Антитела" записывали свои песни, оттачивали звучание композиций. И Боб всегда поддерживал их авантюры.

Любили и уважали Боба за его талант, мастерство, утонченность в профессиональной деятельности, юмор, преданность и настойчивость,

– поделился директор коллектива Сергей Вусик.

Именно Боб работал над пересведением и ремастерингом альбома МLNL для выпуска его на виниловой пластинке. Напомним, что этот альбом "Антитела" был презентован в первый день войны. Артисты обещают, что в память об их друге эта пластинка обязательно выйдет.

Большая потеря для нашей команды. Вечная память! Соболезнование родным. Мы будем очень скучать!

– говорится в сообщении коллектива.



Группа "Антитела" и Дмитрий Хомулко / Фото из инстаграмма коллектива

Напомним, сейчас музыканты "Антител" служат на Харьковщине. В составе территориальной обороны они исполняют обязанности парамедиков.