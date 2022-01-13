Громкий развод, наркотики и амулет с кровью: история любви Меган Фокс и Колсона Бейкера

Новость о помолвке Меган Фокс и Колсона Бейкера облетела весь мир. Музыкант сделал предложение любимой через полтора года отношений. Их роман стал одним из самых скандальных 2020 года, ведь разрушил крепкий брак актрисы. Эти и другие детали читайте в материале Showbiz 24.

Скоро в Голливуде станет больше на одну звездную чету. 35-летняя Меган Фокс ответила "да" 31-летнему певцу Колсону Бейкеру, известному под псевдонимом Machine Gun Kelly. Пока весь мир поздравляет влюбленных с помолвкой, вспомним как закрутился и развивался их роман.

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История любви Меган Фокс и Колсона Бейкера

Все началось на съемочной площадке триллера "Полночь на злаковом поле", который провалился в прокате, но подарил Голливуду еще одну роскошную пару.

Я сидел на ступеньках своего трейлера и каждый день ждал момента, когда наши взгляды встретятся. Я просто сидел, ждал и надеялся, что она обратит на меня внимание,

– рассказывал музыкант.

Сначала Меган Фокс и Колсон Бейкер были просто друзьями, но очень быстро дружба переросла в роман. Их отношения стремительно развивались, ведь графики совпадали, и они много времени проводили вдвоем.

Меган Фокс и Колсон Бейкер на съемках фильма / Фото из инстаграма

Однако в то время, как в животе Меган Фокс уже порхали бабочки, дома ее ждал муж Брайан Остин. В браке они прожили 10 лет, но как только у звезды появились чувства к певцу, она без колебаний разорвала союз. Актер уверяет, что о новом романе жены узнал не из прессы, она якобы сама рассказала ему, что влюблена в другого.

В мае 2020 года Брайан Остин официально подтвердил развод с Меган Фокс, а документы в суд они подали лишь в ноябре. Тогда как в любви Колсону Бейкеру звезда призналась в июле.

Будучи замужем, актриса снялась в пикантном клипе Колсона Бейкера – позировала с ним в ванной и в постели. Видео на песню Bloody Valentine стало первым подтверждением их романа.

Machine Gun Kelly – Bloody Valentine: смотрите видео онлайн

С тех пор пара не стеснялась демонстрировать свои чувства на людях – страстно целовалась под прицелом папарацци, публиковала откровенные фото, а в ноябре впервые вышла в свет. Меган Маркл и Колсон Бейкер появились на красной дорожке премии American Music Awards 2020. Это появление положило начало их эффектным выходам на светских мероприятиях.

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Несмотря на слухи и провокации в прессе влюбленные буквально кричали о своих чувствах. Музыкант, например, носил амулет с каплей крови Меган. Это украшение ему вручила сама актриса перед тем, как улетела на съемки в Болгарию. Так Колсон всегда чувствует ее присутствие.

Недавно же пара впервые снялась для обложки глянца GQ Style. Они позировали в необычной фотосессии в экстравагантных образах.

Меган Фокс и Колсон Бейкер снялись в совместной фотосессии / Фото GQ Style