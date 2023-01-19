Навсегда друг Украины: на гроб Кикабидзе во время прощания положили украинский флаг

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января после продолжительных проблем со здоровьем. Мужчину похоронят Тбилиси, а на прощании с мужем можно было увидеть украинский флаг рядом с грузинским, который положили на его гроб.

Панахида за грузинским артистом прошла на проспекте Руставели в Тбилиси с 17 по 18 января. Похороны Вахтанга Кикабидзе пройдут 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой матери и жены.

К слову Умер Вахтанг Кикабидзе – легендарный грузинский артист

На прощании с легендарным художником присутствовали родные, друзья и поклонники. Гроб Кикабидзе был закрыт, а рядом с ним поставили фото молодого и пожилого Вахтанга. Что интересно, гроб мужчины был покрыт как грузинским, так и украинским флагом. Также рядом с ней стояли цветы с желто-голубыми лентами.



Прощание с Кикабидзе в Тбилиси / Фото "Новости Грузия"

Известно, что это было желание семьи, чтобы на гробу Кикабидзе разместили флаги двух дружественных народов.

Следует отметить, что на прощание с актером планирует приехать министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он должен зачитать речь от имени президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что 24 августа 2021 года Вахтанг Кикабидзе лично в Киеве получил орден Ярослава Мудрого V степени от главы государства. Также в 2013 году мужчина получил звание народного артиста Украины. Он не раз приезжал в Украину во время российско-украинской войны, осудил полномасштабное вторжение России и искренне желал украинскому народу победы.

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