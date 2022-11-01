Григория Решетника с женой раскритиковали за поездку в Прагу: "А на фронт не хочется"
Источник:инстаграмм Григория Решетника
Украинский ведущий Григорий Решетник опубликовал трогательное фото с женой, сделанное в Праге. В посте он призвал влюбленных находить время друг на друга и нарвался на критику.
До начала полномасштабной войны Решетники много путешествовали. Они часто отправлялись в романтические поездки, устраивали свидание. Теперь, когда мужчинам запрещен выезд за границу, Григорий смог выехать из Украины, из-за чего его раскритиковали в сети.
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Григория Решетника раскритиковали за фото из Праги
В инстаграмме ведущий опубликовал фото, позирует с любимой женой на улицах Праги. В посте он призвал влюбленных в столь сложное время находить время друг для друга.
Находите время друг на друга. Знаю, что сейчас это особенно сложно, но очень важно. Эти мгновения делают нас сильнее и устойчивее к любым испытаниям,
– написал Решетник под фото.
Жена Григория уже прокомментировала публикацию любимого и поблагодарила его: "Большое спасибо тебе за эту возможность перезагрузиться".
Реакция сети
Однако слова Григория вызвали негодование у многих подписчиков. В Украине идет война, многие мужчины сейчас на фронте и месяцами не видятся с семьями, не могут приехать домой, уже не говоря о за границе. Свое недовольство фоловеры выражают в комментариях.
- "Дискриминация в Украине. Одним мужчинам можно уехать, а другим – нет. Нарушение прав человека! Мой муж чего-то не может мне предоставить такую возможность отвлечься!"
- "Повыезжали из Украины только шоумены. Свои "шкуры" спасать. Настоящие украинцы остались защищать Родину. Вот вам патриоты".
- "Да, Гриша, лучше отдыхать с семьей в тихом, замечательном месте! Правильно, в Украине же война! А настоящие мужчины защищают твою страну! Придет победа и потом все эти хитрые вернутся. Одни женщины детей хоронят, сидят в подвалах, ждут мужчин из войны, а вы нашли время друг для друга! Вот патриоты и защитники своей страны!"
- "Разве сейчас время, чтобы пиариться? А на фронт не хочется?"
Но есть и подписчики, которые продолжают засыпать звездную семью комплиментами.
- "Очень красивая семья!"
- "Вы пример для всех украинцев! Очень хорошая семья! Удачи и мирного неба нам всем!"
- "Молодцы, хорошая семья!"
- "Вы сказочные и замечательные!"