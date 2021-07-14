Григорий Решетник с женой и сыном отдыхает в Одессе: фото

Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной и маленьким сыном Александром отправился в солнечную Одессу. Там звездная семья проведет несколько дней. Супруги уже успели сходить на романтическое свидание и поделились совместными фото с поклонниками.

Знаменитости активно отправляются в отпуска. Многие звезды выбирают зарубежные курорты, а Григорий и Кристина Решетники решили отдохнуть в любимой Одессе.

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Семья Решетников в Одессе

Супруги отправились туда вместе с маленьким сыном Александром, которому еще даже нет года. Старшие дети звездной пары уехали к бабушке на каникулы. Кристина и Григорий успели провести время вдвоем и сполна насладиться им.

Влюбленные сделали несколько красивых кадров в одном из одесских заведений. Кристина для романтического ужина с мужем выбрала легкое кружевное платье белого цвета, черную обувь на низкой подошве и голубую сумочку. Волосы она уложила ровно и забрала назад, а на лице сделала легкий макияж.

Григорий позировал рядом с любимой в белых брюках, изумрудной рубашке и белой обуви. Он нежно обнимал избранницу и мило улыбался.

"Атмосферная Одесса с моей крохой Крис", – написал ведущий под фото.

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Кристина также поделилась фотографиями. Она позировала вместе с сыном и любимым. Все трое очень рады такому путешествию, замечательной летней погоде и прекрасному дню.

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