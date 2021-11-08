Григорий Решетник с женой побывал в ресторане: фото звездных супругов
Источник:инстаграм Григория Решетника
Украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина выходные провели вместе. Супруги устроили романтический вечер в ресторане.
Воскресный вечер влюбленные провели в атмосферном заведении. На лицах сияли улыбки. В перерыве между трудом Решетники всегда находят время на романтику.
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Новое фото Григория Решетника с женой
Супруги позировали в одном из фешенебельных ресторанов Киева. Григорий надел черные брюки, пиджак и белую рубашку. Соединил одежду со стильными кроссовками.
Кристина позировала рядом с любимым в черных обтягивающих брюках, длинных лакированных сапогах. Также надела элегантную белую блузку и удлиненный пиджак в клетку. В руке держала стильную сумочку. Волосы многодетная мамочка уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж в коричневых оттенках.
"Я и моя модель", – с любовью написал Григорий под снимком.
Кристина и Григорий Решетники / Фото из инстаграма ведущего
В комментариях поклонники засыпали звездную пару комплиментами:
- "Невероятные!"
- "Идеальная пара!"
- "Очень красивые!"
- "Вы великолепны!"
- "Гарнюни!"