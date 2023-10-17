Люблю свою работу, – Решетник впервые прокомментировал проведение скандальной свадьбы во Львове

В начале октября во Львове отгремела пышная свадьба экспрокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы ДБР Роксоланы Москвы, возмутившей украинское общество. Григорий Решетник, который был ведущим, впервые прокомментировал громкий праздник.

В комментариях украинцы осудили Решетника. Добавим, что на пышной свадьбе гостей также развлекали Оля Полякова, Александр Пономарев и Дзидзе.

Интересно Не знаю, кто эти люди, – Полякова высказалась о выступлении на скандальной свадьбе во Львове

Комментарий Решетника о громкой свадьбе

Григорий Решетник опубликовал пост, в котором прокомментировал проведение свадьбы во Львове и ответил на упреки хейтеров. Он признался, что любит свою работу.

Люблю свою работу… Меня считают профессионалом… Работаю и зарабатываю честно, платю налоги, помогаю людям, защитникам и защитницам, все время живу в Украине,

– написал ведущий.

Шоумен добавил, что он ответственен перед своей популярностью.

Украинцы осудили Решетника

Под постом пользователи инстаграмма осудили ведущего. Они написали возмутительные комментарии:

"Как там свадьба прокурора? Деньги пахнут или нет?"

"Вам с собой тортика за 100 тысяч хоть завернули? Не подавились?"

"Аморально участвовать в таком событии во время войны".

"Вы же понимаете, что речь идет о двойной морали. Когда вы возмущаетесь коррупцией на крови, а сами ведете свадьбу у этих же коррупционеров… Это оправдание, что вы из этих "заработанных денег" через налоги вернете деньги государству?"

"Профессионал - не синоним человечности, к сожалению".

"Григорий, вы же забыли про еще один очень важный факт!!! Продаюсь за деньги, заискиваюсь, забывая обо всем, что вокруг происходит! А некоторые матери хоронили в это время своих сыновей! Позор!"

"Как же так… не хочется писать ничего плохого, просто разочарование у вас… полное и безвозвратное…"

"Вы наверняка живете в другой стране. Потому что наша несгибаемая Украина воюет, гонит врага, а не танцует у прокурора на свадьбе".

"Может еще появится пункт: "Люблю родину и ухожу ее защищать"?

"Ну кто же откажется от 25 тысяч евро за вечер?"

Какой была пышная свадьба во Львове

7 и 8 октября во Львове в пятизвездочном комплексе Emily Resort прошла свадьба бывшего прокурора и экс-сотрудницы Госбюро расследований. В первый день свадьбы посетило близко 300 гостей, на следующий день – еще около 500. Гостей развлекали украинские артисты – Александр Пономарев, Оля Полякова, "Колокола солнца" и Дидзе. Ведущим был Григорий Решетник.

В сети распространили много фото и видео с пышной свадьбы, поразил, в частности, многоярусный свадебный торт, который может стоить около 100 тысяч гривен. Откуда у новобрачных средства на такой громкий праздник – загадка.