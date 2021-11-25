Григорий Решетник поздравляет жену с днем рождения, пока она отдыхает на Карибах
Источник:инстаграм Григория Решетника
В одной из самых примерных семей шоу-биза праздник – день рождения жены Григория Решетника. Пока шоумен поздравляет Кристину с Украины, она загорает на Карибах.
Три дня назад многодетная мама Кристина Решетник поехала на Карибы, оставив в Киеве звездного мужа и трех сыновей. Как оказалось, ее путешествие приурочено ко дню рождения, который она празднует в четверг, 25 ноября. Шоумен Григорий Решетник не смог полететь на курорт с женой, поэтому поздравляет ее не лично, а публично в сети.
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Григорий Решетник поздравляет с днем рождения жену
В поздравительной заметке ведущий "Холостячки" признался, что Кристина – его лучший подарок. Он будто бы не перестает удивляться, как ей хватает времени и вдохновения на воспитание троих детей и воплощение всех творческих замыслов.
Любимая, с днем рождения. Ты наша королева. Невероятная красавица, космическая жена, нереальная мамочка, замечательная дочь и внучка, лучшая подруга и еще сто раз самая-самая,
– трогательно поздравил Григорий Решетник.
Романтичное послание он дополнил роскошным фото жены в вечернем платье с блестками и эффектной прической. Именинница не оставила эту публикацию без внимания.
"Мое ты счастье. Ты невероятный мужчина! Love you to the moon (Люблю тебя до луны – ред. Showbiz 24)", – поблагодарила Кристина.
Жена Григория Решетника / Фото с инстаграма ведущего "Холостячки"
Полный текст публикации Григория Решетника:
Любимая, с днем рождения. Ты наша королева. Невероятная красавица, космическая жена, нереальная мамочка, замечательная дочь и внучка, лучшая подруга и еще сто раз самая-самая.
Каждый день благодарю судьбу за тебя, потому что ты мой лучший подарок. Ты очень талантливая и очень крутая, ты умеешь и успеваешь абсолютно все. Наслаждайся жизнью, воплощай свои самые смелые замыслы и сокровенные желания, всегда улыбайся и будь счастливой.
Люблю тебя безгранично, любовь моей жизни!