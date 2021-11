Григорий Решетник поздравляет жену с днем рождения, пока она отдыхает на Карибах

В одной из самых примерных семей шоу-биза праздник – день рождения жены Григория Решетника. Пока шоумен поздравляет Кристину с Украины, она загорает на Карибах.

Три дня назад многодетная мама Кристина Решетник поехала на Карибы, оставив в Киеве звездного мужа и трех сыновей. Как оказалось, ее путешествие приурочено ко дню рождения, который она празднует в четверг, 25 ноября. Шоумен Григорий Решетник не смог полететь на курорт с женой, поэтому поздравляет ее не лично, а публично в сети.

Не пропустите Кристина Решетник объяснила, почему махнула на Карибы без мужа и детей

Григорий Решетник поздравляет с днем рождения жену

В поздравительной заметке ведущий "Холостячки" признался, что Кристина – его лучший подарок. Он будто бы не перестает удивляться, как ей хватает времени и вдохновения на воспитание троих детей и воплощение всех творческих замыслов.

Любимая, с днем рождения. Ты наша королева. Невероятная красавица, космическая жена, нереальная мамочка, замечательная дочь и внучка, лучшая подруга и еще сто раз самая-самая,

– трогательно поздравил Григорий Решетник.

Романтичное послание он дополнил роскошным фото жены в вечернем платье с блестками и эффектной прической. Именинница не оставила эту публикацию без внимания.

"Мое ты счастье. Ты невероятный мужчина! Love you to the moon (Люблю тебя до луны – ред. Showbiz 24)", – поблагодарила Кристина.



Жена Григория Решетника / Фото с инстаграма ведущего "Холостячки"

, Григорий Решетник отпустил жену на Карибы саму, потому что активно снимает 12 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" с Алексом Топольским . Бизнесмен из Майами уже успел сходить на первые свидания с участницами.

Полный текст публикации Григория Решетника:

Любимая, с днем рождения. Ты наша королева. Невероятная красавица, космическая жена, нереальная мамочка, замечательная дочь и внучка, лучшая подруга и еще сто раз самая-самая.

Каждый день благодарю судьбу за тебя, потому что ты мой лучший подарок. Ты очень талантливая и очень крутая, ты умеешь и успеваешь абсолютно все. Наслаждайся жизнью, воплощай свои самые смелые замыслы и сокровенные желания, всегда улыбайся и будь счастливой.

Люблю тебя безгранично, любовь моей жизни!