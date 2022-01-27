Григорий Решетник посетил оперу с женой и Эктором: какой образ подобрала Кристина

В перерыве между съемками Григорий Решетник устроил жене Кристине культурную программу. Вместе с шеф-поваром Эктором Хименесом Браво они сходили на представление в Национальную оперу.

Как выяснилось, Григорий Решетник и Эктор Хименес Браво дружат и вне съемочной площадки. В безумном графике они выкроивают время для совместных культурных вечеров.

Тема В светлом халате: жена Григория Решетника позировала в домашнем образе

Григорий Решетник посетил оперу с женой и Эктором Хименесом Браво

Звездная тройка сходила на оперу "Травиата", выбрав места в партере. Бессменный ведущий "Холостяка" признался, что благодаря спектаклю получил порцию вдохновения, а его жена Кристина пообещала чаще выбираться в театр.

Оперный вечер в прекрасной компании! Убеждены, что нужно переключаться и находить время на культурно-душевный отдых. Новые эмоциональные ощущения заряжают и вдохновляют,

– поделился Григорий Решетник.

"В этом году поставили себе задачу – чаще устраивать "культурную" программу! И знаете, такой эмоциональный вечер, такая атмосфера Национальной оперы, такая компания", – добавила Кристина в своем инстаграм-профиле.

Григорий Решетник с женой и Эктором Хименесом Браво в опере / Фото из инстаграма шоумена

Григорий Решетник с женой Кристиной в опере / Фото из инстаграма шоумена

Образ Кристины Решетник в опере

В Национальную оперу жена шоумена надела элегантное мини-платье черного цвета с клешным низом и рукавами-фонариками с кокетливыми разрезами. Под наряд с закрытым декольте Кристина подобрала лакированные ботфорты без каблуков и сумочку от Louis Vuitton.

Из аксессуаров на ней были золотые часы и лаконичные серьги. Волосы она уложила ровно и нанесла легкий дневной макияж.

Кристина Решетник в опере / Фото из инстаграма жены шоумена