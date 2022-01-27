Григорий Решетник посетил оперу с женой и Эктором: какой образ подобрала Кристина
Источник:инстаграм Григория Решетника
В перерыве между съемками Григорий Решетник устроил жене Кристине культурную программу. Вместе с шеф-поваром Эктором Хименесом Браво они сходили на представление в Национальную оперу.
Как выяснилось, Григорий Решетник и Эктор Хименес Браво дружат и вне съемочной площадки. В безумном графике они выкроивают время для совместных культурных вечеров.
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Григорий Решетник посетил оперу с женой и Эктором Хименесом Браво
Звездная тройка сходила на оперу "Травиата", выбрав места в партере. Бессменный ведущий "Холостяка" признался, что благодаря спектаклю получил порцию вдохновения, а его жена Кристина пообещала чаще выбираться в театр.
Оперный вечер в прекрасной компании! Убеждены, что нужно переключаться и находить время на культурно-душевный отдых. Новые эмоциональные ощущения заряжают и вдохновляют,
– поделился Григорий Решетник.
"В этом году поставили себе задачу – чаще устраивать "культурную" программу! И знаете, такой эмоциональный вечер, такая атмосфера Национальной оперы, такая компания", – добавила Кристина в своем инстаграм-профиле.
Григорий Решетник с женой и Эктором Хименесом Браво в опере / Фото из инстаграма шоумена
Григорий Решетник с женой Кристиной в опере / Фото из инстаграма шоумена
Образ Кристины Решетник в опере
В Национальную оперу жена шоумена надела элегантное мини-платье черного цвета с клешным низом и рукавами-фонариками с кокетливыми разрезами. Под наряд с закрытым декольте Кристина подобрала лакированные ботфорты без каблуков и сумочку от Louis Vuitton.
Из аксессуаров на ней были золотые часы и лаконичные серьги. Волосы она уложила ровно и нанесла легкий дневной макияж.
Кристина Решетник в опере / Фото из инстаграма жены шоумена