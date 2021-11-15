С гостями Зеленскими, Фреймут и Ямой: гала-концерт Международного фестиваля с Кухар и Стояновым

Прима-балерина Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов организовали главный концерт международного фестиваля "Серж Лифарь де ля данс". Среди гостей мероприятия были президентская чета и многие другие звезды.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 ноября, в Национальной опере Украины в Киеве прошло главное театральное событие осени – праздничный гала-концерт международного балетного фестиваля "Серж Лифарь де ля данс"

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Главный концерт фестиваля "Серж Лифарь де ля данс".

Организаторами балетного праздника стала чета хореографов – Александр Стоянов и Екатерина Кухар. Ведущей фестиваля стала знаменитый ювелир Валерия Гузема.

На торжественном мероприятии зрители имели возможность увидеть приглашенных артистов из других стран. Вечером на сцену вышли Адамжан Бахтияр из "Астана-опера", Айдос Закан, Адепхан Шугила, а также Дарья Кирик из Львовского Национального театра.

Свое мастерство демонстрировали солисты Национальной оперы Украины: дуэт Александра Стоянова и Екатерины Кухар, дуэт Татьяны Лезовой и Ярослава Ткачука, дуэт Анастасии Гурской и Андрея Гавришкина, а также Ольга Голица, Юлия Кулик, Анастасия Шевченко и многие другие. Открыли фестиваль студенты Академии Сержа Лифаря фрагментом из балета "Лифарь-сюита".

Гала-концерт фестиваля / Фото пресс-службы

Гости фестиваля

Среди гостей фестиваля можно было встретить немало звездных пар и знаменитостей. Например, Евгения Нищука, Ксению и Евгения Кошевых, Евгения Хмару с женой Дарьей Ковтун, Ольгу Фреймут и Владимира Локотко, Влада Яму с женой, Аниту Луценко с семьей, Андрея Ермака, Иванну Никонову, Андрея Лягущенко, Фаину Тадееву и многих других.

Главное балетное событие осени не пропустила президентская чета Елены и Владимира Зеленских.

Звезды на фестивале / Фото пресс-службы