Горбунов впервые показал фото с крестин старшего сына: уникальные кадры, на которые попал Потап

В пятницу, 18 февраля, первенцу Кати Осадчей и Юрия Горбунову исполнилось 5 лет. По случаю дня рождения сына шоумен опубликовал редкие фото с его крестин. Публика увидела их впервые.

Уникальными кадрами в день рождения Ивана поделилась его крестная мама Кристина Храновская – владелица киевских бутиков Chloé и Bonpoint. В инстаграм-сторис она показала, как почти 5 лет назад крестила сына Осадчей и Горбунова в паре с Потапом. Шоумен тоже выложил эти архивные фотографии.

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Скажи мне, кто твой кум, и я скажу, кто ты. Поздравляем нашего Ивана. С днем ​​рождения, наш Воробчик. 5 лет пролетели, а кажется, только-только тебя крестили,

– подписала кума звездных супругов.

Фото с крестин старшего сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Из архивных кадров видно, что крестили Ивана совсем маленьким, когда ему было всего несколько месяцев. Похоже, церемонию таинства устроили весной.

В церковь Кристина Храновская пришла в вышитом платье, а Потап – в вышитой рубашке и красной кепке. Насти Каменских с ним не было, ведь до мая 2019 года они держали свои отношения в строгом секрете.

Крестины старшего сына Осадчей и Горбунова / Фото из инстаграма Кристины Храновской

Крестины старшего сына Осадчей и Горбунова / Фото из инстаграма Кристины Храновской