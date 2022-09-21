У нас есть запас дров, – Горбунов рассказал, как они с Осадчей готовятся к зиме

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов живут в частном имении под Киевом. Шоумен из-за приближающейся зимы и тяжелого отопительного сезона не паникует. В их загородном доме есть камин, поэтому они уже запаслись дровами.

Хотя Украина уже на 80% готова к отопительному сезону, эксперты советуют самим позаботиться о том, чтобы зимой в доме было тепло и комфортно. Юрий Горбунов, например, будет разжигать камин.

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Как Горбунов и Осадчая готовятся к зиме

Мы живем за городом, у нас есть запас дров, камин, который можно топить. Можно разве что еще уголь докупить,

– рассказал Юрий Горбунов.

"Это правильно, что нас готовят к зиме. Думаю, не все будет так страшно, как сейчас рассказывают. Однако лучше подготовиться, а там все будет хорошо. Мы переживем эту зиму, а там уже и победа. Будем верить в лучшее", – оптимистично добавил шоумен.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая у камина в своем доме / Фото из инстаграма шоумена

О том, как подготовиться к зиме и сохранить тепло в частном доме – читайте в нашем материале.

К тому же Юрий Горбунов верит, что менее чем через 5 лет Украина будет диктовать моду, правила, что на нас будет равняться Европа. Так что будущее своей семьи, своих сыновей он видит только дома, на родной земле.

"Я вижу свою семью в стране, которая является самой модной страной в мире. Стране, победившей очень сильного врага. Стране, которая диктует какие-то новейшие вещи мира", – поделился мыслями телеведущий.