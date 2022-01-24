"Голос страны" 12 сезон: выступил киборг, который защищал Донецкий аэропорт и был в плену

23 января состоялась премьера 12 сезона вокального шоу "Голос страны". Одним из первых участников стал киборг Ярослав Гавянец, который защищал Донецкий аэропорт и был в плену у российских наемников.

Ярослав Гавянец является одним из тех воинов, которые в 2015 году боролись за Донецкий аэропорт. Тогда в 22-летнем возрасте мужчина попал в плен.

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История киборга Ярослава Гавянца

Мужчина родом из города Копыченцы, что на Тернопольщине. С детства он мечтал выступать на большой сцене, учился на факультете драматического театра и кино. Однако получить желанное образование ему так и не удалось. Началась война, Ярослав вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Гавянец был одним из киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт: "взорвали терминал, был большой взрыв. Ребята провалились вниз и сверху их накрыло тремя этажами. Тогда из 60 человек нас осталось 16. После подрыва не осталось ни боеприпасов, ничего. На следующий день мы попали в плен. Нас повели на расстрел, поставили всех головой к стене. Они выстрелили над головой, а потом забежала рота бойцов. Они "отрывались" на нас как хотели".

Когда отец Ярослава увидел, что сын попал в плен, то очень обрадовался, так как узнал, что он жив. Тогда у мужчины возникла идея обратиться к боевикам и предложить им себя вместо сына.

Спецслужбы в "ДНР" увидели это видео и поставили условие папе, чтобы он приехал с журналистами с трех украинских телеканалов, чтобы это увидели в Украине. Они приехали и меня отпустили,

– вспомнил киборг.

Хотя Ярослава освободили 5 лет назад, он до сих пор приходит в себя после той ситуации. Сейчас мужчина воспитывает двух маленьких дочерей – Софию и Соломию. Признается, что живет ради них.

На "Голос страны" киборг пришел, чтобы осуществить свою детскую мечту. Хотя бы немного он хочет побыть на сцене, где был бы, если бы не война. Ярослав тронул чувственным исполнением песни группы СКАЙ – "Тебе це може вбити". Оля Полякова захотела видеть мужчину в своей команде и дала ему шанс бороться за место на большой сцене.

Киборг Ярослав Гавянец на "Голосе страны": смотрите видео онлайн