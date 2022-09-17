Мы же своих не бросаем: Осадчая упрекнула Вакарчука из-за "Голоса страны" и ответила на критику

Через две недели на экраны возвращается 12-й сезон шоу "Голос країни", однако без Святослава Вакарчука. Ведущая Катя Осадчая прокомментировала его возобновление телепроекта и намекнула, что лидер "Океана Эльзы" бросил свою команду.

На днях Святослав Вакарчук объявил, что отказался от участия в съемках новых эпизодов "Голоса страны", ведь его задача сейчас поддерживать бойцов на фронте и помогать Украине в благотворительном туре. После этого в инстаграм-профиле Кати Осадчей появился неоднозначный пост.

Важно "Голос страны 12" возвращается на экраны: где и когда смотреть

Как Катя Осадчая упрекнула Святослава Вакарчука

Ведущая написала о важности возвращения "Голоса страны", ведь украинцам нужен проект, который будет их расслаблять, отвлекать и вдохновлять на борьбу, а участники смогут осуществить свои мечты. Кроме того, она вспомнила об ответственности, которую взяли на себя тренеры, набирая участников в свои команды.

Тренеры взяли к себе в команды участников, начали с ними работать и сейчас продолжат работу, десятки талантов получат то, чего заслуживают. Тренеры ответственны за тех, кого к себе взяли в команды, и "Голос" – это в первую очередь об участниках, а не о собственных амбициях тренеров, мы же своих не бросаем.

– написала Катя Осадчая.

Похоже, эти слова адресованы именно Святославу Вакарчуку.

В комментариях лидера "Океана Эльзы" поддерживали: "Славко правильно сделал, что отказался, чтобы не быть в одной компании с теми тремя, что тискались с рашкой до последнего".

"Голос не о тренерах, а об участниках, и здесь стоит подумать о команде каждого, легче всего думать о своей позиции в пространстве, а отвечать за своих несмотря ни на что – немного сложнее", – ответила Катя Осадчая, намекнув, что Вакарчук бросил свою команду на произвол судьбы.

Что Катя Осадчая ответила хейтерам

В комментариях Катю Осадчую засыпали возмутительными комментариями, потому что такие проекты как "Голос страны" сейчас якобы некстати:

"Ни при чем этот "Голос" сейчас. Тем более с Потапом, Поляковой и Дорофеевой";

"Похоже, мы возвращаемся к 2014 году, когда пол страны плачет, а пол – скачет";

"Разве нельзя дождаться окончания войны? Ну какие сейчас могут быть песни и пляски на фоне наших воинов без рук и ног? Больно это все";

"Одни умирают, сидят в подвалах, другие поют";

"Когда были боевые действия на Киевщине, все каналы показывали единственные новости. Сейчас у вас все хорошо. А на Донетчине как было, так и осталось. Главное, что Киев в безопасности можно радоваться, развлекаться! А на другие регионы можно не обращать внимания".

На некоторые из этих комментариев Катя Осадчая ответила: объяснила, что "Голос страны" – не первый музыкальный проект, который выйдет в эфир после полномасштабного вторжения, и он не о танцах, а об "украинской песне, о музыке, о шансе для новых талантов, о судьбах и мечтах".

Каждый имеет право на свое мнение, и каждый имеет право не смотреть, если не нравится. А мы, если выбирать между тем, чтобы положить проект на полку, и тем, чтобы дать шанс артистам и помочь ВСУ, выбрали помогать… Поэтому разводить предательство – легче всего, давайте помогать все чем можем,

– подытожила Катя Осадчая.