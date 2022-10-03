"Голос країни" 12 сезон: Потап сообщил о пополнении в команде

2 октября на экраны вернулся 12-й сезон "Голос страны". В ходе дайджеста довоенных выпусков звездный тренер Потап сообщил, что одна из участниц его команды стала мамой.

В 6 выпуске создатели "Голоса" напомнили, какими были довоенные выпуски, а также рассказали, как изменились жизни участников во время войны. Трогательными новостями о вокалистках поделился тренер Потап.

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В команде Потапа на "Голоса страны" пополнение

Юля Штоля из Умани поет в ресторане, очень любит свою работу, но мечтает о большой сцене. Девушка приехала на "Голос страны", чтобы осуществить заветную мечту. Она будет бороться за победу вместе с Потапом.

Сейчас вокалистка беременная, готовится стать мамой. Потап рассказал, что постоянно находится в связи с Юлией, поддерживает ее.

Выступление Юлии Штоли на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Как оказалось, еще одна участница из команды рэпера уже успела родить малыша. Однако пока Потап не рассекретил имя вокалистки, которая стала мамой мальчика.

Я горжусь своей командой, потому что после начала войны они оказались в разных уголках страны, кто оказался в оккупации, кто поет на улицах Киева, поддерживает ВСУ, кто пошел служить. Но все они с нами, с Украиной,

– сказал Потап в видеообращении.