Эск-муж Дорофеевой неожиданно появился на "Голосе страны-12" и подарил цветы другой

В эфире показали первые "нокауты" на "Голосе страны-12". Неожиданно их посетил экс-муж Нади Дорофеевой. Он вручил цветы одной из участниц команды бывшей супруги.

Уже известны участники команды Нади Дорофеевой, прошедшие в прямые эфиры. Однако среди них нет Наталии Николаенко, которая получила цветы от бывшего мужа звездной тренерши – Владимира Дантеса.

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На "Голосе страны" Дантес подарил цветы не Дорофеевой

На этапе "нокаутов" Наталья исполнила песню Дантеса – Sasha. Артистка спела ее в собственной аранжировке, чем покорила зрителей и автора трека. После выступления Натальи Владимир неожиданно вышел на сцену и вручил букет цветов.

Надя попросила Дантеса спеть с подопечной и он с удовольствием согласился. Такой дуэт очень порадовал публику. Звездная тренер позволила вокалистке занять 3 стул, однако впоследствии ее место заняла Оксана Позивай, поэтому девушка покинула шоу.

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Заметим, что "нокауты" были сняты до 24 февраля, когда о разводе Дорофеевой и Дантеса еще не было известно. Артисты объявили о разрыве 18 марта, но позже признались, что развелись еще до войны.