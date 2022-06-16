В годовщину брака: Тина Кароль показала фото со свадьбы с покойным мужем
Источник:инстаграм Тины Кароль
Украинская певица Тина Кароль в годовщину бракосочетания с покойным мужем опубликовала фото. Она тронула сеть кадром по свадьбе.
Известная украинская певица Тина Кароль 15 июня отметила бы 14 годовщину брака с мужем. Продюсер Евгений Огир скончался от рака 2013 года.
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Тина Кароль показала архивное фото со свадьбы
Каждый год в годовщину брака исполнительница публикует фото или видео с упоминанием любимого. В этом году она показала архивное фото со свадьбы, где влюбленные держатся за руки и смотрят на кольца.
Мы вечность. Знаю, что смотришь,
– написала Тина Кароль на фото.
Тина Кароль с мужем / Фото с инстаграм-сториз
Добавим, что недавно исполнительница признавалась, какого мужчину ищет. "Вы знаете, я долго думала о том, какой бы мне сейчас понравился мужчина. Если раньше можно было посматривать на светского льва, то сегодня мой герой должен быть с автоматом, небрит, немыт. Вот такой подходит. Сегодня наши защитники – самые вожделенные мужчины для брака. Раньше это был сердцеед, а сегодня – краш", – говорила Тина Кароль.
Что известно о браке Тины Кароль
- Исполнительница впервые встретилась с продюсером в 2007 году на телеканале М1. Их знакомство было формальным, но Тина Кароль уже тогда смутилась и растерялась. Впоследствии Евгений Огир стал продюсером певицы. Он помогал строить музыкальную карьеру.
- За время сотрудничества их рабочие отношения переросли в дружеские, а дружеские – в романтические. Отношения развивались довольно быстро.
- В январе 2008 года Евгений Огир и Тина Кароль расписались, а затем устроили романтическую церемонию на Мальдивских островах.
- 15 июня того же года влюбленная пара обвенчалась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. В ноябре у супругов родился сын, которого назвали Вениамином. Через некоторое время у Евгения Огира диагностировали рак желудка. Продюсер боролся с болезнью, но не смог ее преодолеть. 28 апреля 2013 года мужчина ушел из жизни.