Несколько дней назад ВОЗ и другие компании мира вспоминали, что прошел ровно 1 год, как распространение коронавируса назвали пандемией. 12 марта 2020 года состоялась и другая, не менее символическая дата – голливудский актер Том Хэнкс стал первой звездой, кто публично заявил о заражении опасной болезнью.

Как все начиналось

Все началось с легкой простуды, которую Том Хэнкс перенес перед премией Золотой глобус-2020. Через неделю он получил свою первую за почти 20 лет номинацию на Оскар за "лучшую мужскую роль" мистера Роджерса в фильме "Чудесный день в нашем районе".

Тогда же на церемонии премии он отжимался на красной ковровой дорожке и шутил о "терапевтической комнате" за кулисами для "непобедителей". Хоть тогда премию получил не он, а Брэд Питт за роль в фильме Тарантино "Однажды в Голливуде", оптимизма у него было немало.

После этого Том Хэнкс отправился вместе со своей женой Ритой Уилсон в Австралию на съемки фильма "Элвис" – там он должен был сыграть менеджера известного артиста Элвиса Пресли. Но 12 марта мужчина неожиданно объявил, что вместе с любимой заразился COVID-19. Новость сразу получила большой ажиотаж, поскольку тогда ученые только начали изучать недуг, а о вакцинации не было и речи.

Симптомы болезни Хэнкса

Том Хэнкс рассказывал, что у него была слабость и боль в теле, а у его жены – озноб и повышенная температура. У обоих были положительные результаты тестов на коронавирус, и они находились какое-то время на карантине в клинике под наблюдением врачей. Уже через 2 недели пару выписали из больницы, и они продолжили реабилитацию дома в Австралии.

Старший сын актера Колин отмечал, что родители получали надлежащую помощь от медиков, за что Том и Рита впоследствии поблагодарили их на весь мир. Через месяц после болезни Том Хэнкс рассказывал, что он перенес болезнь значительно легче, чем жена, поскольку она даже не могла встать с больничной койки. По его словам, температура жены была выше (около 39 градусов), она потеряла нюх и не чувствовала вкуса, ее постоянно тошнило. А Том Хэнкс был постоянно уставшим.

Впоследствии киноактер вернулся в США со своей женой. Они решили на месте помогать изучению коронавируса, поэтому сразу после выздоровления сдали свою кровь для исследований, чтобы поспособствовать изготовлению вакцины от болезни.

Символ пандемии

После пережитой болезни немало поклонников актера считали его символом недуга, так как он первым как знаменитость с ней столкнулся (по крайней мере официально), поборол и даже поспособствовал изготовлению вакцины. Он также призвал беречь себя во время пандемии, носить маски и сохранять социальную дистанцию, учитывая же его влиятельность в Голливуде, стоит надеяться, что многие фанаты его все же послушали.

Мужчина также отметился еще одним трогательным поступком – он публично поддержал 8-летнего мальчика из Австралии по имени Корона, над которым издевались сверстники после вспышки COVID-19. Звезда подарил ему собственную печатную машинку марки Corona.

После публичного заявления о недуге и выздоровлении по миру "прокатилась" волна заболеваний звезд. Одними из первых тогда были Идрис Эльба, София Трюдо, Ольга Куриленко, Кристофер Гивью и многие другие. В Украине количество больных среди звезд начало расти только осенью – тогда болезнь "подхватили" Владимир Остапчук с женой, Ольга Фреймут, Олег Винник, Алена Шоптенко и десятки других.

Что интересно, о болезни Тома Хэнкса и его жены даже упомянули в популярном американском сериале "Это мы" (This is us). Новый сезон ленты был снят во время пандемии, и за основу также режиссеры решили взять современные события. Следовательно, в одной из первых серий сезона главная героиня говорит: "Боже, Том Хэнкс заболел коронавирусом!", в то время ее экранный муж добавил: "Иду позвоню и скажу маме". На что женщина ответила: "О, нет, лучше я сама. Это же Том Хэнкс!".

С тех пор в период пандемии коронавируса по всему миру официально заболели 119 миллионов человек. Из них – 2,5 миллиона умерли. В Украине в то же время за время пандемии заболели 1,4 миллиона человек, и почти 28 тысяч из них умерли. Страна пережила вторую волну заболеваемости, и в Минздраве отмечают, что сейчас мы переживаем третью волну инфицирования.