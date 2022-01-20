Год после инаугурации Байдена: лучшие фото супругов с Елизаветой II, Франциском и другими

Год назад, 20 января 2021 года, на пост президента США вступил представитель Демократической партии Джозеф Байден. Вместе с женой Джилл они были частыми гостями в зарубежных визитах и своей стране, поэтому предлагаем вспомнить их самые яркие появления на публику.

В своем инстаграме Джилл Байден опубликовала трогательную корреспонденцию, где разместила фото собственноручно написанного именного письма к американским гражданам. Она поблагодарила всех за поддержку и веру в президентские супруги.

Инаугурация Джо Байдена в США: как все происходило – фото, видео

Год назад мы начали путь к исцелению. Вы продолжаете вдохновлять нас, и мы каждый день упорно работаем для вас,

– говорится в публикации, которую оценили десятки тысяч человек.



Письмо от Джилл Байден американскому народу / Фото из инстаграммы первой леди США

Не обошелся без публичных поздравлений в инстаграме Джо Байдена. Он опубликовал совместное фото с женой Джилл, а также дочерью Эшли и сыном Гантером.

"Прошел год, и Америка движется вперед. Когда год назад мы с вице-президентом Камалой Гаррис заняли должности, мы унаследовали находящуюся в кризисе страну. Но мы получили право работать над тем, чтобы вернуть страну в нужное русло и приносить пользу американскому народу", – написал Байден.



Джо Байден приносит присягу на семейной Библии / Фото из инстаграма президента США

Лучшие выходы президентских супругов США

За год президентства Джо Байден и его супруги совершили десятки визитов в США, а также в Великобританию, Италию и другие страны. Чтобы вспомнить самые яркие моменты, смотрите фото дальше.



Инаугурация Джозефа Байдена в 2021 году / Фото Getty Images



Чета Байденов на балконе Белого дома в день инаугурации / Фото Getty Images



Встреча Байденов с королевой Елизаветой II / Фото Getty Images



Байдены отправляются на работу / Фото Getty Images



Джо и Джилл Байдены в Ватикане с Папой Франциском / Фото Getty Images



Джозеф Байден и Джилл в День равной оплаты труда в США / Фото Getty Images



Байдены с премьер-министром Великобритании и его супругой в Англии / Фото Getty Images



Счастливые супруги после отдыха в штате Делавар / Фото Getty Images



Джозеф и Джилл Байден следили за Санта-Клаусом / Фото Getty Images