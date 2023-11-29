Первый дед в коллективе: участник группы ТНМК показал миловидные фото с внуком
29 ноября 2023, 10:55Читати новину українською
Источник:ТНМК
Группа ТНМК поделилась счастливой новостью о том, что один из участников коллектива стал дедушкой. Им оказался гитарист Ярослав Веревкин.
Музыкант уже опубликовал первое фото с дочерью и внуком из больницы. Мужчин выглядел очень счастливым.
Интересно "Сдавайтесь": группа ТНМК в Вене передали россиянам привет от Буданова – мощное видео
Участник группы ТНМК впервые стал дедушкой
Дочь Ярослава Веревкина родила сына. Интересно, что скоро девушка с папой снимутся в клипе группы.
Есть первый дед в коллективе – дочь нашего гитариста Ярослава Веревкина родила внука! Кстати, вскоре деда и Соню можно будет увидеть в нашем новом видео,
– отметили в инстаграмме группы.
Реакция сети
В комментариях под публикацией поклонники поздравили артиста.
- "Поздравляю и желаю здоровья ребенку и мамочке. И всей семье благословения и защиты";
- "Какая хорошая новость. Поздравление и всего наилучшего";
- "Не верю своим глазам. Поздравляю вас. Очень классная новость, пусть малыш растет здоровий и счастливый";
- "Поздравляю";
- "Поздравляю! Крепкого здоровья мамочке и малышу";
- "Какая отличная новость! Поздравляю";
- "Какая радость".