Первый дед в коллективе: участник группы ТНМК показал миловидные фото с внуком

Группа ТНМК поделилась счастливой новостью о том, что один из участников коллектива стал дедушкой. Им оказался гитарист Ярослав Веревкин.

Музыкант уже опубликовал первое фото с дочерью и внуком из больницы. Мужчин выглядел очень счастливым.

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Участник группы ТНМК впервые стал дедушкой

Дочь Ярослава Веревкина родила сына. Интересно, что скоро девушка с папой снимутся в клипе группы.

Есть первый дед в коллективе – дочь нашего гитариста Ярослава Веревкина родила внука! Кстати, вскоре деда и Соню можно будет увидеть в нашем новом видео,

– отметили в инстаграмме группы.

Реакция сети

В комментариях под публикацией поклонники поздравили артиста.