У них сейчас ад, – Женя Галич рассказал о гитаристе OTorvald, который на "нуле"

Фронтмен O.Torvald Женя Галич служит в рядах ВСУ. Однако не он один. Гитарист рок-группы Денис Мизюк тоже на войне. Сейчас музыкант на передовой.

Группу O.Torvald Женя Галич и Денис Мизюк основали вместе, поэтому их связывает не только музыка, но и крепкая дружба. Так что пока собрат воюет на самом "передке", певец собирает деньги на амуницию для его подразделения.

К теме Сергея Жадана чуть не накрыло "Градом" на концерте для военных: "Вышли, а там горит"

Женя Галич о гитаристе O.Torvald, который на "нуле"

Он на нуле… У них там действительно сейчас ад. И они в этом аду живут ежедневно и ежесекундно,

– заявил Женя Галич.

Именно перед интервью Денис позвонил другу и попросил о средствах связи. "Есть запрос от него. Сейчас будем собирать деньги на приобретение связи для него и для его подразделения. Очень быстро нужно собрать сумму денег, очень необходимо. Он ежедневно выезжает на позиции, ежедневно ему нужна связь, ежедневно нужно быть максимально собранным". ", – подчеркнул певец.

Денис Мизюк – гитарист группы O.Torvald / Фото из инстаграммы коллектива

Кстати, 26 июня O.Torvald отыграл первый за время войны благотворительный концерт в поддержку ВСУ. Однако в Киеве рокеры выступили без гитариста Дениса Мизюка. Тот не стал отпрашиваться в командование.

"Он мне сказал как настоящий мужчина: "Женя, я сейчас не смогу, не имею морального права", – вспомнил Женя Галич слова друга.

Прямо сейчас в сотнях километров отсюда наш гитарист Дэн ведет бой с хессами, которые хотят захватить нашу страну. Денчик сейчас находится в боевых действиях. Я хочу, чтобы каждый из вас помнил, что есть люди, благодаря которым каждый из нас может стоять на сцене, каждый из вас может стоять в зале. Благодаря таким, как Дэн, мы можем жить нормальной жизнью,

– сказал фронтмен O.Torvald со сцены в Киеве.