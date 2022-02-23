"Героям слава": голливудская звезда Вера Фармига поддержала Украину красноречивой публикацией

Американская актриса Вера Фармига выразила солидарность с Украиной и опубликовала красноречивые фото и отрывок гимна страны. Известно, что звезда имеет украинское происхождение, ее родные – украинские эмигранты.

Звезда опубликовала инстаграм-сообщение с украинским флагом и пейзажем в сине-желтых цветах. Публикацию она дополнила отрывком украинского гимна:

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"Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду"

#UkrainianNationalAnthem #IStandWithUkraine #СлаваУкраїні! #Героямслава!

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Поддерживала во времена Майдана

Отметим, что Вера Фармига не впервые поддерживает украинский народ в трудное время – во время событий Революции Достоинства она записывала видеообращение. Женщина выступала за демократию и заявляла, что гордится украинцами:

"Как американка, гордящаяся своим украинским наследием, я хочу выразить свою солидарность с украинским народом. Отдельно я хочу выразить глубокую обеспокоенность в связи с последними событиями в Украине (время Евромайдана, – Showbiz 24) и с применением силы против мирного протеста. Эти мужественные граждане – дети, внуки, студенты, духовенство – продолжают стоять, одну ночь за другой, на лютом холоде, полны решимости жить в свободной стране, в настоящей демократии", – говорила актриса.

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Что известно о Вере Фармиге

Женщина родилась в семье украинских эмигрантов Михаила и Любомиры. Также у нее есть трое братьев и трое сестер. Бабушка Надежда и дедушка Федор встретились лагере для перемещенных лиц в Германии во время Второй мировой войны. После женитьбы они эмигрировали в США, когда мама Веры была маленькой.

Что интересно, отец Веры тоже был украинцем, но вырос в Аргентине. Впоследствии переехал в США, где встретился с мамой актрисы. До шести лет девочка не говорила по-английски. Она посещала украинскую католическую школу в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, и выступала в группе украинского народного танца, была воспитанницей украинской скаутской организации "Пласт".



Вера Фармига в детстве / Фото из открытых источников

Семья Веры Фармиги ходила в Украинскую греко-католическую церковь, но перешла к пятидесятникам, когда Вера была маленькой. В 12-летнем возрасте девочка пошла в украинскую католическую школу Святого Иоанна Крестителя в Нью-Йорке, где также училась танцевать в украинском ансамбле народных танцев "Сизокрылые".

В конце 90-х Вера начала сниматься в сериалах и фильмах, а с 2000-х годов карьера актрисы пошла вверх. С тех пор она снялась в десятках фильмов и номинировалась на такие награды, как Золотой глобус, Сандэнс и Оскар.

Данные взяты из "Википедии"