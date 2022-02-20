"Герои не умирают, но как же их не хватает живым": как звезды вспоминают Небесную Сотню

Ежегодно 20 февраля в Украине отмечают День памяти Героев Небесной Сотни. Украинские знаменитости не обходят вниманием важный для страны день и делятся сообщениями с фанами.

Не все украинские знаменитости участвовали в Революции Достоинства. Однако многие из звезд ежегодно вспоминают Майдан и события, произошедшие 20 февраля 2014 года.

Актуально Вечная память Героям Небесной Сотни, – Зеленские почтили погибших на Майдане

Звезды вспоминают Героев Небесной Сотни

Елена Зеленская

Первая леди вместе с президентом Зеленским утром 20 февраля почтила память погибших. В инстаграме она поделилась щемящим сообщением.

Какими бы они были сейчас? Кто-то отвел бы детей в школу, кто-то дождался бы внуков. Работал, учился, любил, боролся, мечтал. Герои не умирают, но как же их не хватает живым ... Небесная Сотня. Восемь лет памяти,

– написала Елена Зеленская.



Елена и Владимир Зеленские / Фото из инстаграма первой леди

Маша Ефросинина

Звезда рассказала, что каждый год приходит на Аллею Героев Небесной Сотни. Этот год не стал исключением. Маша Ефросинина поделилась, что в феврале 2014 года была на третьем месяце беременности. Она пряталась под окнами квартиры, пока ее муж Тимур был на Майдане.

"Мы живем неподалеку. Как раз был обстрел, когда мужчина кричал мне: "Главное отойди от окон, лежи на полу". Я испугалась, что потеряю ребенка. Несмотря на все это, мы не уезжали никуда рожать, хоть нас не понимали ни близкие, ни друзья. Тогда хватало сил, энергии, уверенности в том, что надо оставаться здесь", – поделилась ведущая.



Маша Ефросинина / Фото из инстаграм-сторис

Светлана Тарабарова

Певица распространила отрывок своей песни "Верю, знаю". "Светлая память Героям Небесной Сотни", – написала звезда.

Ирина Федишин

Исполнительница также распространила песню, которую посвятила тем, кто боролся и продолжает бороться за Украину.

Юрий Горбунов

"Герои не умирают! Слава вам! Помним!" – написал телеведущий.



Юрий Горбунов вспомнил события Майдана / Фото из инстаграма ведущего

Евгений Клопотенко

Шеф-повар и реформатор украинского питания поделился публикацией о своих мыслях о том, как можно продолжать революцию.

Люди погибли на Майдане за то, чтобы Украина продолжалась. С их силы началось восстановление украиноощущения. Прошло 8 лет, но задача остается такой же: бороться за Украину везде, где только можно. Особенно сейчас,

– рассказал Евгений Клопотенко.

"Я знаю одну простую истину: мы победим, если у каждого сейчас целью будет Украина. Плоскость деятельности неважна. Главное – то, как ты делаешь, и для чего. Поэтому меня не остановят ни Россия, ни кто-то другой. Ведь я лично знаю, зачем я это делаю. Берегите украиноощущение своими действиями", – добавил он.



Евгений Клопотенко / Фото из инстаграма Евгения Клопотенка

Джамала

Артистка обнародовала отрывок видео, на котором вместе с Андреем Хлывнюком и Дмитрием Шуровым поет трек "Ливень", посвященный событиям Революции Достоинства.

Юлия Санина

Звезда распространила лаконичное фото неба с подписью: "День памяти Героев Небесной Сотни".



Юлия Санина в день памяти Героев Небесной Сотни / Фото из инстаграм-сторис

Владимир Остапчук

Шоумен пожелал украинцам как можно больше мира.

War no more. В эти напряженные дни больше всего хочется всем нам пожелать мира и вспомнить Героев Небесной Сотни,

– написал ведущий.



Владимир Остапчук в день памяти Героев Небесной Сотни / Фото из инстаграм-сторис

Кристина Горняк

Жена Владимира Остапчука тоже высказалась о Дне памяти: "Сегодня хочется пожелать нам всем мирного неба над головой. И вспомнить Небесную Сотню. Хочется выразить свою позицию. Я так же как каждый из украинцев, волнуюсь за ситуацию в нашей родной стране. Читаю новости и шокирована. Но очень надеюсь, что скоро это давление закончится, что больше не будет жертв, и мы сможем не бояться каждый день о наступлении. И я стараюсь продолжать жить, планировать проекты, в душе просить Бога о нашем спасении".



Кристина Горняк в день памяти Героев Небесной Сотни / Фото из инстаграм-сторис

Кристина Горняк в день памяти Героев Небесной Сотни / Фото из инстаграм-сторис