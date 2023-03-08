Экс-невеста Кличко заявила, что сделала операцию по уменьшению груди: как она сейчас выглядит
Источник:Women's Health
Актриса Гейден Панеттьери рассказала, что в прошлом году сделала операцию по уменьшению груди. Она рассказала, почему на это решилась.
Бывшая невеста Владимира Кличко и актриса Гейден Панеттьери снялась в фотосессии и поделилась неожиданными новостями. Она рассказала, что сделала пластическую операцию.
К теме Дженна Ортега поразила интересным фактом о прическе для Венздей
Гейден Панеттьери уменьшила грудь
Актриса призналась, что легла на хирургический стол потому, что хотела уменьшить грудь. В своем теле она чувствовала себя некомфортно и имела комплексы по внешности, поэтому решилась на изменения в ноябре 2022 года.
Я не думаю, что есть что-то плохое в том, что кто-то хочет изменить, если это поможет чувствовать себя увереннее. Это все, что я могу сказать. Моя уверенность вернулась,
– рассказала Гейден.
Гейден после операции / Фото Women's Health
Интересно, что около 10 лет назад Гейден Панеттьери наоборот сделала операцию по увеличению груди. В тот период она имела отношения с боксером Владимиром Кличко.
Гейден после увеличения груди / Фото Sky News
Добавим, что актриса трансформировалась не только внешне, но и внутренне. Она отказалась от алкоголя и наркотиков.
"Мое тело будто сказало "достаточно". Мне исполнилось 30. Мое лицо было отечным. У меня была желтуха. Мои глаза были желтые. Мне пришлось обратиться к специалисту по проблемам печени. У меня держался вес, который обычно не является нормальным. Мои волосы было тонким и сбивалось в колтуны".Напомним, летом прошлого года Гейден Панеттьери впервые призналась, что стала одной из тех, кому пришлось лечиться от наркотической и алкогольной зависимости. Она рассказывала, как впервые попробовала запрещенные вещества в 15 лет и как разрушила личную жизнь.