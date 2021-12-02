Где в Украине отпраздновать Новый год: советы от Дмитрия Комарова

Украинский тревел-ведущий Дмитрий Комаров новогодние праздники проводит вместе с семьей. Если вы еще не знаете, где праздновать Новый год, ведущий советует поехать в Карпаты.

Совсем скоро Новый год и время определяться, где именно и с кем встретим его. Поскольку пандемия коронавируса продолжается, многие люди стремятся оставаться дома. Нестабильная ситуация с карантином и неизвестно, не закроют ли в один момент страны свои границы.

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Если же вы хотите встретить Новый год не дома, но боитесь планировать дальние путешествия, советуем обратить внимание на направления в Украине.

Дмитрий Комаров рассказал, где встретить Новый год в Украине

Все детство ведущего прошло в Карпатах. С 17 лет он увлекается лыжами. Тогда ездил в Славское, иногда на Драгобрат. Поэтому горные места для него особенные: "Влюбился в этот регион".

Среди туристов популярным является курорт Буковель, но Дмитрий советует на Новый год путешествовать в Верховину. Она насыщена украинскими традициями, атмосферой гор, настоящей зимой.



Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма ведущего

"Если хотите Европу, крутой ресторан, хорошее проживание и хорошие цены – это Буковель. Там все проверено. Можно поехать на Гуцульщину. Но там нельзя покататься на лыжах, а подъемники, как шутят сами местные, "юрского периода", – поделился Комаров.

По мнению путешественника, все остальные локации в Украине ориентированы на теплое время года. На Новый год он бы ехал прежде всего в горы: "Поход, трекинг, лыжи. Или просто кулинарный туризм, но с хорошим видом. Не зря горы называют местом силы".



Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма ведущего