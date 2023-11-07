Общается на русском и живет за границей: где сейчас Слава Каминская и как изменилась певица

Украинская певица Слава Каминская активно развивала сольную карьеру после распада "НеАнгелов", но сейчас звезда практически не упускает новых песен. Где сейчас певица и как она менялась за годы карьеры – дальше.

Родной город Славы Каминской – Одесса. Там она родилась и училась. Позже девушка переехала в Киев, где получала диплом преподавательницы по вокалу, пишет 24 Канал.

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Первым шагом к популярности артистка называет шоу "Острів спокус", где она снялась в 21 год.

В следующем году Слава Каминская и Виктория Смеюха объединились в дуэт "НеАнгелы", продюсером которого стал Юрий Никитин. Их песни "Сережа", "Знаешь" и другие стали популярными. В 2016 году "НеАнгелы" попробовали свои силы на Нацотборе на Евровидение, но не набрали достаточно голосов, чтобы пройти в финал. К слову, группа выступала в России, несмотря на войну на Донбассе.



Группа "НеАнгелы" / Фото из инстаграма Славы Каминской

Группа "НеАнгелы" распалась с громким скандалом в 2021 году. Слава и Виктория давали интервью, где обвиняли друг друга в оскорблениях и буллинге. С того времени обе начали сольные карьеры. Каминская отметилась песнями "911" и "Slava Bogu".

Как менялась Слава Каминская – от архивных фото до сих пор / Фото из инстаграма

Де Слава Каминская сейчас

С начала полномасштабного вторжения Слава Каминская с детьми уехала в Нидерланды. Судя по геолокациям в инстаграме, артистка живет там, а также в Испании. Она не проводит благотворительные концерты – раньше звезда заявляла, что считает их неуместными. Исполнительница перевыпустила трек Slava Bogu на украинском, а год назад представила песню "Додому".

Слава Каминская – "Додому": смотрите видео онлайн

"Я уверена, что нет лучше страны чем Украина. Я уверена, нет города лучше того, где родились мы и наши дети. Другая страна никогда не станет домом", – говорила Каминская о премьере.

В то же время певица продолжает общаться на русском языке, несмотря на критику подписчиков практически в каждом сообщении. Слава Каминская также попала в скандал из-за сообщения поклонницы, где она написала, что не собирается возвращаться в Украину. Но потом объяснила свое мнение.

Я часто общаюсь со своими подписчиками и в последнее время нередко сталкиваюсь с хейтом. Мне стало досадно, и я написала это сгоряча. Многие из нас сейчас неуравновешены по понятным причинам,

– заявила певица.

Личная жизнь Славы Каминской

В 28 лет Слава Каминская вышла замуж за бизнесмена Евгения. В браке с ним певица прожила всего год. По ее словам, мужчина поднимал на нее руку. Во втором браке с Эдгаром Каминский Слава прожила 5 лет и родила двоих детей – сына Леона и дочь Лауру.

Уже во время полномасштабной войны Слава Каминская на отдыхе познакомилась с новым бойфрендом. Она рассказала, что сейчас любимый учит украинский язык.