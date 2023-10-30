Политические скандалы и жизнь за границей: где сейчас Маша Фокина и как она изменилась

Украинская певица Маша Фокина стала известна не только благодаря музыкальной карьере. Как менялась артистка и что связывало ее с политикой – узнайте дальше.

Маша Фокина – украинская певица, актриса и модель. Она известна не только как артистка, но и как внучка первого премьер-министра Украины. 24 Канал расскажет больше о ее жизненном пути, карьере и жизни сейчас.

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Что известно об артистке

Маша Фокина родилась в семье советской элиты. Ее дедушка Витольд Фокин занимал важные должности еще при РСФСР, а после провозглашения независимости Украины стал первым премьер-министром. О сцене Маша начала мечтать еще в детстве, но получила образование менеджера предприятия. Позже вступила в Национальную академию, чтобы изучать режиссуру и вокал.

Маша Фокина дебютировала на большой сцене в 2003 году с песней "Ночью" как участница группы "4 короля". Так она начала активно формировать сценический образ, вдохновленный стилистикой пин-ап 20 века. Фокина сотрудничала с Аланом Бадоевым и Михаилом Ясинским.

В 2007 году артистка дебютировала с первым альбомом, впоследствии выпустила песни "Свободен, парниша" и "Супер Маша".

Маша Фокина – "Свободен, парниша": смотрите видео онлайн

В 2008 году Маша Фокина приняла участие в "Фабрике звезд 2", в 2012 году снялась в сериалити "KA$TA". В этом году в сети завирусилось видео, где певица не смогла ответить Алексею Дурневу на вопрос, в какой стране расположена Пизанская башня.



Скриншот из фейсбука

После большого перерыва в 2017 году певица вернулась на большую сцену с треком "Ашанти". В 2020 году Маша запустила бренд одежды вместе.

Политические скандалы

В 2020 году Маша Фокина заявила, что познакомила дедушку Витольда Фокина с Андреем Ермаком. Глава ОП вроде бы друг детства артистки. Собственно, после этого Фокин вошел в ТКГ – Трехстороннюю контактную группу. Особый резонанс вызвали заявления политика о том, что для достижения мира на Донбассе нужен особый статус и всеобщая амнистия боевикам.

Вы знаете я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим,

– говорила артистка.

После скандала в сети всплыли противоречивые сообщения Фокиной о "Дне победы", Революции Достоинства и других политических темах.

Где сейчас Маша Фокина

Еще в 2018 году артистка вышла замуж за бизнесмена Геннадия Шпилера и вместе с ним переехала в США. У пары родился сын Гебриэл.



Маша Фокина с сыном / Фото из инстаграма Маши Фокиной

Судя по описанию профиля певицы в инстаграме, звезда остается за границей, балансируя между Сан-Франциско, Майами и Софией. Она активно публиковала сообщения о российской агрессии с конца февраля 2022 года и перешла на украинский язык в сети. 28 марта стало известно, что обломки российской ракеты попали в дом Витольда Фокина, который в то время находился в Молдове.

Маша Фокина презентовала несколько украиноязычных треков о потерях и войне.

Маша Фокина – "Лаванда": смотрите видео онлайн

Сейчас в профиле звезды в основном лайфстайл-фотографии из будней и отдыха. 3 недели назад Маша Фокина сообщила, что умерла ее бабушка.



Фокина с дедушкой и бабушкой / Фото из инстаграма звезды

Как менялась Маша Фокина / Фото из инстаграма артистки