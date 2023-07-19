Поразительное похудение, участие в Нацотборе: как изменился победитель "Х-Фактора 4" Саша Порядинский

Александр Порядинский – украинский певец, известный как победитель 4-го сезона "Х-Фактора". Чем еще музыкант запомнился украинской публике и известно, где он сейчас – смотрите дальше.

Может показаться, что Саша Порядинский известен только победой в талант-шоу, но это не так. 24 Канал собрал все, что известно о победителе 4 сезона "Х-Фактора".

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Александр Порядинский родился в многодетной семье в селе Кухарка Черниговской области, а рос в Гнединцах. Его способность к пению заметила крестная, которая посоветовала выступать в местном клубе и учиться на вокалиста. Он умело демонстрировал свой талант и получал немало наград.

Путь на "Х-факторе"

В 15 лет Саша принял участие в шоу "Х-Фактор". На кастинге он исполнил песню Ивана Ганзеры "Не плач, тато" и произвел фурор среди судей. Александр Порядинский боролся с соперниками в команде Ирины Дубцовой (сегодня она поддерживает войну) и одержал вожделенную победу и 2 миллиона гривен в суперфинале.

Александр Порядинский – "Не плач, тато": смотрите видео онлайн

Жизнь после триумфа

После победы Александр Порядинский гастролировал по Украине с сольными программами, а также поступил в Харьковскую государственную академию культуры на специальность эстрадного и народного пения, которую успешно завершил в 2020 году.

Несмотря на обучение певец продолжал заниматься творчеством, он написал свои первые песни: "Люблю тебя", "Открывай", "Такой, как есть". В 2018 году Александр Порядинский отметил 20-летие и сделал это на сцене. У него состоялся первый сольный концерт в киевском Freedom Hall, где исполнял авторские треки, каверы на мировые хиты, неаполитанскую и украинскую классику. На этом музыкант не останавливался и продолжал писать новые треки.

Похудение на 60 килограм

После победы на талант-шоу Александр Порядинский удивил кардинальными изменениями – он похудел около 60 килограммов. Как рассказывал музыкант, в 15-летнем возрасте он был в шаге от сахарного диабета и сматывавших его проблем со здоровьем.

Он правильно питался, много занимался спортом и устраивал утренние прогулки. Одним из секретов похудения артист называл здоровый сон.

Как изменился Порядинский / Фото из инстаграма и фесбука

Национальный отбор и "Співають всі!"

В 2020 году Александр Порядинский попробовал свои силы в Национальном отборе Евровидения. Он подготовил англоязычную песню Savior с сильным вокалом и насыщенным саундом, рассказывающим об одиночестве в современном мире. В финале отбора артист занял 4-е место.

Александр Порядинский – Savior: смотрите видео онлайн

В 2021 году Александр Порядинский выступил на шоу "Співають всі!" с песней Александра Пономарева "Варто чи ні". Он получил 83 балла из 100 возможных, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы пройти в финал.

Александр Порядинский на "Співають всі!": смотрите видео онлайн

В том же году музыкант представил дебютный альбом "Кто мы и откуда", куда вошло 18 песен артиста. В ноябре он выступил с концертом-презентацией.

Концерт-презентация альбома "Кто мы и откуда": смотрите видео онлайн

Во время полномасштабного вторжения Александр Порядинский притих – он не появляется ни с новыми песнями, ни с концертами. В фан-аккаунте артиста изредка появлялись сообщения с исполнением песен из его альбома. 4 февраля артисту исполнилось 25 лет.