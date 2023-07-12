Уехал в США и стал отцом: где живет и как выглядит Алексей Кузнецов, победитель "Х-Фактора"

Украинский певец Алексей Кузнецов был мегапопулярным после победы на "Х-Факторе" в 2010 году. Где он сейчас, как выглядит и чем занимается – смотрите дальше.

Алексей Кузнецов – известный украинский певец, музыкант и спортсмен. 24 Канал собрал интересные факты о его жизни и о том, где он находится сейчас.

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Алексей Кузнецов родился и вырос в Макеевке Донецкой области. Он много занимался спортом, но очень любил петь. Поэтому, по совету родных, завершил музыкальный колледж и поступил в Донецкое музыкальное училище.



Мать и отец Алексея / Фото с инстаграма певца

"Х-Фактор" и музыкальная карьера

В возрасте 19 лет Алексей Кузнецов решил попробовать себя в первом сезоне талант-шоу "Х-Фактор". Он успешно прошел кастинг с композицией Лары Фабиан Adagio и попал в команду Елки (на сегодняшний день она молчит о войне).



Алексей Кузнецов на шоу / Фото с его инстаграма

Алексей Кузнецов успешно прошел 11 прямых эфиров и победил в проекте, получив 2 миллиона гривен. В суперфинале певец выступил в дуэте со знаменитым итальянским исполнителем Алессандро Сафина.

После триумфа Алексей Кузнецов принимал уроки вокала и посещал мастер-классы мировых оперных певцов. Он стажировался за границей в разных странах, операх, академиях и консерваториях. Исполнитель выступал на юбилее Пьера Кардена, концерт в Китае и спел арии из мюзикла Notre Dame de Paris, премьера которого состоялась в Киеве в 2015 году.

Около 8 лет назад Кузнецов с женой решился начать все с чистого листа – он переехал в США и начал строить там карьеру. Сейчас Алексей Кузнецов живет в Нью-Йорке, где работает оперным певцом, учителем по вокалу и тренером по боксу.

Увлечение спортом

Алексей Кузнецов уделял время и второму своему увлечению – спорту. В 17 лет он стал мастером спорта по боксу, неоднократно участвовал в соревнованиях. Сейчас продолжает заниматься боксом и тренирует других.



Алексей Кузнецов / Фото из инстаграма певца

Певец совмещал спорт и музыку: он имел честь исполнить Гимн Украины на открытой тренировке команды на Евро-2012, выступал перед поединками по боксу, матчем "Шахтера" в 2021 году.



Алексей Кузнецов / Фото из инстаграма певца

Личная жизнь

Перед талант-шоу Алексей Кузнецов познакомился с балериной Екатериной Семеновой. Они поженились. В этом году, к Рождеству, у супругов родился сын.



Алексей Кузнецов с женой / Фото из инстаграма певца

Что говорит о войне

Алексей Кузнецов является соучредителем фонда HelpUkraine. В начале вторжения он продемонстрировал четкую позицию, занимался волонтерством, привозил гуманитарную помощь. Но сейчас сообщений о его работе на победу Украины стало меньше.



Алексей Кузнецов и Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма певца

В октябре 2021 года Алексей Кузнецов признался, что его мать остается жить в оккупированной части Донецкой области и не хочет выезжать. Неизвестно, где она сейчас. Отец музыканта умер близко 10 лет назад.



Алексей с мамой / Фото из инстаграма певца