Снова мечтает жениться, – Гайтана ищет жену для своего 67-летнего отца из Конго

На днях Гайтана опубликовала пост, где показала редкое фото своего отца Клавера Эссами. Что любопытно, под публикацией певица объявила, что ищет жену для своего папы.

Как оказалось, в 2022 году умерла супруга мужчины. Для него это был сложный период, но жизнь продолжается. Так что Гайтана поделилась, что отец "опять мечтает встретить свою любовь и жениться".

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Гайтана ищет жену для своего отца

Артистка отметила, что Клавер убежден, что "его новая жена будет из Украины".

К большому сожалению, в начале 2022 года умерла его жена, с которой они прожили счастливые годы. Это было горе, мучительная боль. Но жизнь продолжается. Папа снова мечтает встретить свою любовь и жениться. Он уверен, что его новая жена будет из Украины,

– написала певица

Под публикацией исполнительница оставила небольшую анкету о своем отце.

Клевер Эссами родился в 1956 году, сейчас уже на пенсии. Он живет в г. Браззавиль, где у него есть свой дом. Клавер свободно говорит на французском и на диалекте ленгала, который популярен в Конго. Кроме того, говорит и понимает русский. Мужчина каждую неделю ходит в католическую церковь.

Всю свою жизнь он помогает людям и детям. В его доме всегда жили дети сестер, братьев, которых он воспитывал как своих в университет. Папа человек сильный, мудрый, все его слушают и уважают, поэтому в доме всегда много гостей. Он любит качественную жизнь, вкусную, полезную еду и смотрится всегда безупречно.

У него на огороде растут самые вкусные фрукты. Есть 2 дерева манго и авокадо,

– рассказала Гайтана.

Артистка подчеркнула, что ее папа обожает украинскую кухню.