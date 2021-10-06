Freel вернулся: украинский рэпер презентовал клип на песню "Давній друг"

Украинский рэпер Freel в 2018 году покорил чарты iTunes и Google Play в Украине дебютным сольным альбомом "Спалах". Теперь артист вернулся с песней "Давній друг", которой растрогал поклонников.

Композиция "Давній друг" стала саундтреком к роману писателя Артема Чеха "Кто ты такой?". Особой эмоциональности добавил клип, в котором Freel рассказал историю верной дружбы.

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Новый трек Freel

В видеоработе рэпер рассказал щемящую историю о настоящей дружбе, детстве 1990-х годов. Когда лучшим развлечением для детей были не гаджеты, а мяч.

Freel рассказал, что над клипом работала команда из Черкасс – он, писатель Артем Чех, режиссер Денис Захаров и оператор Александр Лубенский.

"Хотелось показать, как мы проводили время в детстве, как можно сохранить крепкую дружбу на протяжении всей жизни. Я с Артемом дружу уже 16 лет. Чех также появляется в видео, а сюжет клипа вращается вокруг вполне реального патрона, который Артем несколько лет назад привез с русско-украинской войны", – поделился Freel.

Инструментал песни написал украинский саундпроюсер Стас Черный, который сотрудничает с Alyona Alyona, Джамалой, Кристиной Соловий, "Океаном Эльзы", Kalush и другими артистами.

Freel – "Давній друг": смотрите видео онлайн

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