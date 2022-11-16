Фотограф с Николаева снимал себя обнаженным и получил премию: вместе с ним наградили россиянку

Украинский фотограф Артем Гумилевский создал фотопроект "Великан", за который его наградили премией Global Peace Photo Award 2022. Там упомянули о вторжении, но вручили медаль россиянке.

Артём Гумилевский родом из Николаева, который Россия обстреливает 9 месяц подряд. Он руководил сельскохозяйственной компанией, а несколько лет назад увлекся фотографией. На карантине, в марте 2020-го, мужчина начал самоиронический проект "Великан" – снимал себя обнаженным.

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После 24 февраля фотопроект приобрел патриотическую окраску и "взял" медаль мира Альфреда Фрида на премии Global Peace Photo Award 2022. Церемония награждения состоялась 14 ноября в австрийском парламенте.

Фотограф из Николаева получил международную премию

Немецкий журналист Петер-Маттиас Гаеде на оголенных фотографиях Артема заметил не только призыв к толерантности и бодипозитиву, но и связь с реалиями в Украине. По его мнению, фотограф разделся, чтобы показать себя безоружным и готовым к миру.

Мы видим очень, очень тяжелого человека. Мы видим странные, комические, смешные, загадочные, трогательные, причудливые, абсурдные, но вместе с тем милые позы, которые он принимает… Если присмотреться к Артему Гумилевскому, особенно на фоне преступного вторжения в его страну, то замечаешь серьезность в его творчестве. Это отнюдь не просто смешно. Здесь кто-то обнажается, делает себя беззащитным, чтобы обезоружить. Чтобы призывать к миру,

– прокомментировал Петер-Маттиас Гаеде.

Фотограф из Николаева получил премию Global Peace Photo Award 2022 / Фото Артема Гумилевского

Фотограф из Николаева получил премию Global Peace Photo Award 2022 / Фото Артема Гумилевского

Фотограф из Николаева получил премию Global Peace Photo Award 2022 / Фото Артема Гумилевского

Вместе с украинцем наградили россиянку

Абсурдно то, что медаль мира Альфреда Фрида вместе с украинцем получила фотограф из России Мэри Гельман. Она создала проект "M+T" о Мине и Тане – влюбленной паре с синдромом Дауна. Ее серия фотографий – это "реквием силе любви", ведь Татьяну забрал коронавирус.

"Она является воплощением эмпатии, доверия и отзывчивости, что свойственно лучшим фотографам", – охарактеризовал россиянку Петер-Маттиас Гаэде.

Россиянка получила Global Peace Photo Award 2022 / Фото Мэри Гельман