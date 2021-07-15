Фото Бритни Спирс в образе горничной беспокоят фанатов: подозревают, что это просьба о помощи
Источник:инстаграм Бритни Спирс
Американская певица Бритни Спирс продолжает публиковать странные сообщения в инстаграме. Недавняя публикация встревожила подписчиков. Те считают, что так звезда просит о помощи.
К знаменитой американской исполнительнице Бритни Спирс до сих пор приковано большое количество внимания. Звезда уже сделала первый шаг в деле об освобождении от опекунства, наняв нового адвоката. Но ее сообщения в инстаграме все равно тревожат сеть.
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Бритни Спирс опубликовала серию снимков, на которых позирует на красном фоне в образе горничной. Певица позировала перед камерой в черно-желтом костюме с рюшами и большим вырезом в зоне декольте. Волосы она аккуратно собрала в хвост и сделала макияж с черными тенями на веках. На некоторых фото Бритни прикрывает лицо фартуком.
Сначала она подписала публикацию: "Как я и говорила... Мои горничные имели возможность сделать маникюр во время COVID-19 после того, как открылись салоны... Но, черт побери, мой костюм горничной был намного горячее". Однако затем в подписи к фото она оставила лишь эмоджи в виде туфель. Фанаты считают, что это потому, что она не может самостоятельно вести страницы в социальных сетях.
Для просмотра фото листайте вправо:
Реакция сети
Поклонники забеспокоились после этого сообщения Бритни Спирс – они подозревают, что так звезда просит о помощи или присылает скрытые послания. Некоторые вспоминают, что певица намекнула на ее выступление в суде, где она рассказывала об ужасном отношении. Также фолловеры оставляют обеспокоенные комментарии:
- "Ей говорили, что во время карантина она не сможет сделать маникюр, хотя она видела, что горничные, которые регулярно приходили в ее дом, всегда были со свежим маникюром";
- "Я обеспокоен";
- "Кто ведет этот аккаунт?";
- "Что случилось с первым сообщением, где ты писала о маникюре?";
- "Мы увидели то, что следовало";
- "Я успел прочитать подпись до ее удаления";
- "Верните Бритни ее жизнь";
- "Что на самом деле происходит?";
- "Немедленно освободите Бритни";
- "Они действительно отредактировали его";
- "Это самое странное сообщение за все время".