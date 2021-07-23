Мода и в спорте – мода: как выглядят формы сборных Олимпиады 2020 в Токио

Нынешняя Олимпиада-2020, которую проводят в Токио, стала незаурядным событием в мире спорта. Олимпийские игры должны были провести еще в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса спортивное действо перенесли на следующий 2021 год. Каждая из команд хочет запомниться не только своими талантами и способностями, но и безупречными образами.

Олимпийские игры являются не только спортивным соревнованием, но и определенным фэшн-пространством. Дизайнеры известных брендов долго работают над созданием уникальных форм для национальных сборных, которые выделят их среди других команд. Также, кутюрье приспосабливают одежду к различным климатическим условиям и сосредотачиваются не только на комфорте спортсменов, но и на эстетическом виде вещей.

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Украина

Украинцев на Олимпийские игры уже несколько лет подряд одевает марка Peak. В этом году к разработке формы присоединились и сами спортсмены вместе с Комиссией атлетов Национального олимпийского комитета. Марка представила одежду в традиционных сине-желтых цветах, которые символизируют надежду и веру. Однако, украинские фаны раскритиковали выбор такой формы и считают ее неудачной.



Форма украинской сборной на Олимпиаде 2020 / Фото НОК

Великобритания

Сборная Великобритании будет участвовать в Олимпиаде-2020 в одежде от дизайнера Ben Sherman. Создавая свою коллекцию, британский кутюрье вдохновлялся стилем 60-х годов, ведь именно в 1964 году Токио принимал у себя Олимпийские игры. Ностальгические мотивы просматриваются в фасонах вещей: куртки харингтон, футболки поло и легкие хлопчатобумажные брюки чинос.



Форма сборной Великобритании на Олимпиаде 2020 / Фото Ben Sherman

Кроме силуэтов, дизайнер не забыл и о принтах, ведь на футболках и на куртке видим рисунок головы льва в цветах британского флага.

Италия

Известный дизайнер Джорджио Армани создал для сборной Италии минималистичную форму с символическими рисунками и скрытыми надписями. На одежде ярко проявляются японские мотивы, например флаг Италии в форме круга и надпись на спине одежды иероглифическим шрифтом.



Сборная Италии: форма на Олимпиаду 2020 / Фото Emporio Armani

США

К созданию экипировки американских спортсменов присоединился Ральф Лорен. В форме сборной США белый цвет гармонично сочетается с темно-синими вставками. Также акцент поставили на изображении флага США, который разместили на рукаве олимпийки.



Форма сборной США на Олимпиаде 2020 / Фото Ralph Lauren

Одежда спортсменов изготовлена только из экологичных материалов и по специальной технологии производства, которая не вредит окружающей среде. Дизайнеры марки позаботились о комфорте команды и вставили в куртки американских участников Олимпиады охлаждающую систему, чтобы те не перегревались на жаре.

Канада

Олимпийская сборная Канады решила получить звание "самой яркой" формы на соревнованиях. Марка Hudson's Bay вдохновилась стритстайлом Японии и использовала в экипировке канадцев рисунки-граффити и контрастные цвета. Джинсовую куртку, которую соединили с брюками из того же материала, украсили флагами Японии и Канады.



Форма сборной Канады на Олимпийских играх 2020 / Фото Hudson's Bay

На открытии Олимпийских игр на канадцах были красные нейлоновые куртки, на спинах которых изображен символ страны – кленовый лист. Именно на листке дизайнеры оставили скрытый смысл – 13 белых полосок, которые символизируют 10 провинций Канады и 3 ее территории.

Франция

Популярные бренды одежды Lacoste и Le Coq Sportif разработали для своей страны форму в лаконичном и сдержанном стиле. Разрабатывая коллекцию, дизайнеры дали ей своеобразный лозунг "Непоколебимость, настойчивость, упорство и уверенность". Эти слова разместили на внутренней части воротничков футболок.



Франция: форма на Олимпийские игры 2020 / Фото инстаграм Equipe France

Япония

Хозяева Олимпиады-2020 также почерпнули вдохновение из прошлого. В 1964 году тогдашние спортсмены вышли на открытие игр в красных пиджаках и белых брюках, а в этом году, чтобы почтить первое проведение Олимпиады в Японии, национальная команда надела белые пиджаки и красные штаны.



Форма Японии на Олимпийские игры 2020 / Фото Japan Forward

Открытие Олимпийских игр 2020: смотреть онлайн