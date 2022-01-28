На фоне слухов о романе: что на самом деле объединяет Брэда Питта с соседкой-певицей

На днях западные СМИ разразились слухами о романе Брэда Питта с певицей Люке ли, живущей по-соседству. Инсайдеры из близкого окружения подтвердили, что звезды знакомы, однако они точно не встречаются.

После разрыва с немецкой моделью Николь Потуральски голливудский актер не спешит вступать в новые отношения. Он наслаждается холостяцкой жизнью, так что слухи про его полугодовой роман с певицей Люкке Ли – фейк.

Важно Брэд Питт тайно встречается с певицей Люкке Ли, которая живет по соседству, – СМИ

Брэд Питт не встречается с Люкке Ли

Инсайдер уверяет, что Брэд Питт и Люкке Ли действительно знакомы. Они встретились несколько лет назад, ведь живут по-соседству в Лос-Анджелесе – в трех минутах езды друг от друга. Однако ни на какие романтические свидания они не ходят, потому что не виделись с 2020-го.

Он не видел ее два года. Ничего не произошло, они просто не встречаются,

– передает инсайдер.

Более того, голливудский красавец больше не планирует встречаться с суперзвездами. Он не хочет, чтобы вокруг его новых отношений снова роились сплетни.

"Не думаю, что Брэд снова будет встречаться с кем-то супер известным. Он настроен на отношения с более скромной персоной", – добавляют инсайдеры.

, слухи о романе Брэда Питта и Люке Ли поползли после того, как 58-летнего актера и 35-летнюю певицу якобы увидели вместе в голливудском ресторане Mother Wolf.