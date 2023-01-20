Облил меня грязью, – финалистка "Холостяка" высказалась об Алексе на фоне публичной ссоры

Финалистка "Холостяка" Саша Мудрая записала несколько видео, в которых рассказала об участии в проекте и своем мнении по поводу Алекса Топольского. Она поделилась, что не считает его достойным для себя партнером.

Саша Мудрая и Алекс Топольский накануне постшоу "Холостяк" о жизни после проекта поскандалили в сети. На странице финалистка проекта выложила видео с откровенными ответами о главном герое.

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Саша Мудрая об Алексе Топольском

Девушка рассказала, что на самом деле в финале шоу ей не было "больно", потому что на самом деле Алекс не был для нее дорогим или близким человеком и "не занимал места" в ее жизни. Однако удивление у Саши было.

Я не ожидала, что он выберет не меня, потому что на протяжении всего проекта он проявлял ко мне сильную настойчивую симпатию. Конечно, я хотела, чтобы он выбрал меня, особенно когда я видела, что у него ко мне есть эмоция. О любви здесь речи нет. Речь идет о влюбленности, симпатии, страсти. Коктейль из этих эмоций между нами был.

Финалистка романтического реалити призналась, что ее реакция на вылет была такой детской, потому что она почувствовала унижение в речи Алекса. "Когда вам в течение 3 месяцев человек рассказывает о своих чувствах, говорит, что выделяет вас среди всех, а затем провожает вас с такими словами... не соответствующими моей личности".

Также Саша Мудра считает, что Алексу было жалко отпускать ее. Она напомнила, что не плакала в финале, потому что не было за кем. "Необязательно плакать за чуваком, который тебя не стоит. Если он сделал выбор не в мою пользу, в моем мире он меня не стоит. Почему я должна из-за него плакать?". Девушка добавила, что еще и после шоу "Холостяк" облил ее грязью.

Он мне писал, мы поддерживали связь, когда началась война. Потом летом мы списались, и перед постшоу. Мне бы не хотелось разжигать скандал, делиться переписками и скриншотами я не буду, но в день финала человек облил меня грязью и оставил очень неприятный осадок.

– заявила Мудра.

"Когда он меня провел, осада не было. Я приняла этот выбор, адекватно к нему отнеслась. Но когда человек без причины записал мне голосовое сообщение и полил меня грязью, это, конечно, неприятно".

Мудрая о Холостяке: видео

Напомним, в социальных сетях на днях Алекс опубликовал иронические фото, на которых просит Сашу не травить на него балийских собак. Он попросил девушку проявить достоинство, перестать унижать Катю и принять поражение.

Саша Мудра тогда ответила ему, назвав попытки "Холостяка" привлечь к себе внимание – жалкими. "Этот человека я заблокировала повсюду, а он до сих пор пытается как-то уколоть и напомнить о себе. Это же как ты в меня был влюблен, что до сих пор не можешь смириться, что мне на тебя безразлично... Обидно, что по образу принца все это время скрывалась пустота".