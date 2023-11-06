Суперфиналист "Голосу країни" пел в дуэте с Могилевской: в сети вирусится архивное видео

Суперфиналист "Голосу країни" был известен и для участия в проекте. Он распространял свои видео и пел вместе с Натальей Могилевской.

После завершения 13 сезона "Голосу країни" в сети получило второе дыхание видео с одним из суперфиналистов проекта. Это ролик, где Юрий Городецкий поет в дуэте с Натальей Могилевской.

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Юрий Городецкий был известен до "Голосу країни"

Военный и певица спели в дуэте в мае 2022 года. Поскольку Юрий начал петь и публиковать свои видео еще с 2019 года, он уже был известен в сети.

Первая песня, которую спела была "Молитва на Різдво". Как-то мы с братом ехали на работу, я начал петь и попросил брата записать на телефон, чтобы понять, как звучу. Ему очень понравилось, я выложил запись на Facebook и сейчас он набрал почти 10 миллионов просмотров. Это и было началом моей карьеры. Я не задумывался над тем, как выгляжу, просто пел от души,

– рассказал Городецкий для "Фактов".

Юрий Городецкий – "Молитва на Різдво": смотрите видео онлайн

Как Могилевская спела с Юрием Городецким

Наталья Могилевская на третий месяц полномасштабной войны перепела свою песню "Місяць", сменив слова. Ее новую версию спел и Юрий Городецкий и опубликовал видео. Так артистка нашла его и сконтактировалась.

"Командир бригады, который всегда меня поддерживал, дал согласие на то, чтобы я уехал для встречи с Могилевской. Это было в Умани, мы записали видео и Наталья выложила песню на своей странице в социальной сети. Получилось очень красиво", – поделился защитник.

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Поклонники до сих пор оставляют комментарии в поддержку защитника и увлекаются дуэтом.