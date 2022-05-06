Финалист "Голоса страны" Виталий OKS выпустил вдохновенный клип ко Дню Львова

6 мая Львов празднует День города, поэтому все львовяне могут еще раз напомнить себе, в каком красивом городе они живут. Еще раз в этом убедиться можно в новом клипе OKS "Я хочу до Львова", снятом на Площади Рынок.

Исполнитель Виталий Окс представил песню "Я хочу до Львова", созданный совместно с лейблом MONOTON и Львовской ОВА. В ней раздаются слова из песни, но и строчки из стихотворения Андрея Панчишина "На площі Ринок", которые зачитали самые разные представители города.

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Они каждый день стоят на охране нашей страны, спасают жизнь и защищают мир и покой – врач, балерина, волонтер, спасатель, владелец бизнеса, военнослужащий ВСУ и 4-летняя девочка Афина из Мариуполя. Цель такого видео – чтобы каждая семья после войны обязательно вернулась в города, которые они так любят. А пока что Львов стал вторым домом для сотен тысяч украинских семей, а львовяне – новой семьей.

Автором трека "Я хочу до Львова" стал львовский певец и музыкант Виталий OKS. Он родился и живет во Львове. Заниматься вокалом начал уже в 6 лет, а в 16 попытался поучаствовать в шоу "Голос країни" и стал суперфиналистом 10-го сезона. Он поделился, как возникла идея написать эту песню.



Виталий OKS записал песню о Львове / Фото прессслужбы

"После начала полномасштабной войны позвонить к близким, знакомым, друзьям и спросить "как ты?" стало жизненно необходимым делом. В этот вечер я виделся с подругой, которая была вынуждена покинуть свой дом из-за боевых действий. Мы долго разговаривали, а когда прощались она сказала: "Знаешь, я так хочу домой! Хочу к друзьям, к родным! Хочу во Львов!" Тогда эти слова остались эхом в моей голове. Через 15 минут появилась мелодия и строки сложились в текст песни "Я хочу до Львова". Это стало настоящим манифестом в моем творчестве", – рассказал OKS.

OKS – Я хочу до Львова: смотреть видео онлайн