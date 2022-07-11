Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли 8-летнего сына Джорджа на Уимблдон: фото семейного выхода
Источник:The Daily Mail
Герцоги Кембриджские побывали на финале Уимблдонского теннисного турнира. Вместе с собой они взяли 8-летнего принца Джорджа.
В воскресенье, 10 июля, в Великобритании прошел финал Уимблдона, мужского теннисного турнира. К западу пришла королевская семья.
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Кейт Миддлтон с семьей на Уимблдоне
Присутствие Кейт Миддлтон на Уимблдоне было понятно, ведь герцогиня является покровительницей Всеанглийского клуба большого тенниса и крокета. Ранее на этом посту была Елизавета II, но в 2016 году монархиня отдала покровительство Кэтрин.
Кейт Миддлтон сопровождал муж принц Уильям, а также 8-летний сын – принц Джордж. Они смотрели за финалом из королевской ложи.
Сегодня великий день для Джорджа, который, как и его мать, страстный поклонник тенниса, и когда-то он тренировался с Роджером Федерером,
– пишут королевские эксперты.
Принцы Уильям и Джордж в королевской ложе / Фото из инстаграма королевской семьи
Герцоги Кембриджские / Фото из инстаграма королевской семьи
Кстати, внимание публики наводнил принц Джордж. Сначала он внимательно слушал маму и смотрел за игрой, но потом кривлялся и эмоционально реагировал на моменты финала. Фото мальчика разлетелись по сети.
Образ Кейт Миддлтон
Кембриджская герцогиня пришла на запад в элегантном образе. Она одела изысканный наряд в горошек темно-синего цвета от бренда Alessandra Rich. Кэтрин дополнила образ туфлями-лодочками от того же бренда.
Кейт Миддлтон завершила аутфит аксессуарами принцессы Дианы – серьгами и деликатной цепочкой с подвеской. Она распустила волосы и уложила их локонами.
Герцогиня Кембриджская / Фото из инстаграма королевской семьи