Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли 8-летнего сына Джорджа на Уимблдон: фото семейного выхода

Герцоги Кембриджские побывали на финале Уимблдонского теннисного турнира. Вместе с собой они взяли 8-летнего принца Джорджа.

В воскресенье, 10 июля, в Великобритании прошел финал Уимблдона, мужского теннисного турнира. К западу пришла королевская семья.

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Кейт Миддлтон с семьей на Уимблдоне

Присутствие Кейт Миддлтон на Уимблдоне было понятно, ведь герцогиня является покровительницей Всеанглийского клуба большого тенниса и крокета. Ранее на этом посту была Елизавета II, но в 2016 году монархиня отдала покровительство Кэтрин.

Кейт Миддлтон сопровождал муж принц Уильям, а также 8-летний сын – принц Джордж. Они смотрели за финалом из королевской ложи.

Сегодня великий день для Джорджа, который, как и его мать, страстный поклонник тенниса, и когда-то он тренировался с Роджером Федерером,

– пишут королевские эксперты.



Принцы Уильям и Джордж в королевской ложе / Фото из инстаграма королевской семьи



Герцоги Кембриджские / Фото из инстаграма королевской семьи

Кстати, внимание публики наводнил принц Джордж. Сначала он внимательно слушал маму и смотрел за игрой, но потом кривлялся и эмоционально реагировал на моменты финала. Фото мальчика разлетелись по сети.

Образ Кейт Миддлтон

Кембриджская герцогиня пришла на запад в элегантном образе. Она одела изысканный наряд в горошек темно-синего цвета от бренда Alessandra Rich. Кэтрин дополнила образ туфлями-лодочками от того же бренда.

Кейт Миддлтон завершила аутфит аксессуарами принцессы Дианы – серьгами и деликатной цепочкой с подвеской. Она распустила волосы и уложила их локонами.



Герцогиня Кембриджская / Фото из инстаграма королевской семьи