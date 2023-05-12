Финал Евровидения-2023: где и когда смотреть прямую трансляцию шоу из Ливерпуля

13 мая в Ливерпуле состоится финал песенного конкурса Евровидения-2023! В прямом эфире выступят представители 26 стран, среди которых профессиональное жюри и зрители выберут победителя. Где и когда в Украине смотреть прямую трансляцию – узнайте дальше.

В Великобритании уже отгремели два полуфинала Евровидения-2023, где выбрали 20 финалистов. Они вместе с представителями стран-основательниц и победителями прошлого года – Украиной выступят в гранд-финале.

Не упустите У букмекеров есть бесспорный лидер Евровидения-2023: кто это и на каком месте.

Где и когда смотреть финал Евровидения-2023

Полуфиналы 67-й песенного конкурса, который из-за войны войны в Украине принимает Великобритания, состоялись 9 и 11 мая. Уже 13 мая в 22:00 по киевскому времени будем смотреть большой финал, где представители 26 стран будут бороться за победу. Прямую трансляцию из Ливерпуля можно будет просмотреть на таких платформах:

официальный фейсбук-аккаунт Евровидения;

сайт "Общественное Культура";

сайт "Общественное Евровидение";

ютуб-канал "Евровидение Украина";

ютуб-канал Евровидения;

приложение Действие.

Именно в этот вечер впервые на сцене Евровидения-2023 увидим выступление группы TVORCHI. Представители Украины с песней Heart Of Steel сразятся за победу в песенном конкурсе под номером 19.

Выступление TVORCHI на репетиции финала Евровидения-2023: смотрите видео онлайн