Как проголосовать за участника в эфире Нацотбора на Евровидение-2022: подробная инструкция

12 февраля в Киеве пройдет важное культурное событие – финал Национального отбора на Евровидение-2022, которое пройдет в итальянском Турине. За победу и возможность представлять нашу страну на престижном шоу будут соревноваться 8 участников-музыкантов.

В 2022 году украинские представители Евровидения решили упростить правила и отменили два полуфинала, оставив один финал. Выигрыш одного из финалистов зависит одинаково от судей (50%) и голосования зрителей (50%).

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Борьбу за победу в Национальном отборе исполнители будут вести в таком порядке:

1. Cloudless

2. Michael Soul

3. Our Atlantic

4. Barleben

5. Roxolana

6. Kalush Orchestra

7. Wellboy

8. Alina Pash



Как голосовать на Нацотборе 2022 / Фото из инстаграма

Согласно правилам, после того, как певцы завершат свои выступления, ведущий объявит об открытии линии для голосования. Для того, чтобы поддержать артиста, который вам понравился больше всего, отправьте платное смс с кодом участника на номер 7576. Напомним, что код участника – это его порядковый номер выступления.

Все, кто пришлет сообщение, получат подтверждение о зачислении голоса.

, что отдать голос за любимого участника с одного номера телефона можно только раз. За дальнейшие сообщения так же будет сниматься плата, однако в результат это не будет засчитываться.

Впоследствии, результаты голосования зрителей будут добавляться к результатам голосования судей – они будут ставить баллы от 1 до 8. После этого устанавливается общий результат, по итогам которого определяется победитель отбора.

Важно Где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение-2022



Как голосовать / Фото Суспільного