Езжай по белорусский трикотаж: Киркоров с криками прорвался в бутик Dolce & Gabbana – видео

Итальянская марка Dolce&Gabbana – один из тех мировых брендов, которые не вышли из России. Продажные пропутинские селебрити обожают "спускать" там кровавые рубли, и доказательство этому – Филипп Киркоров. Он с криками ворвался в бутик, куда его не хотели пускать за блестящими шмотками.

Любителю оккупированного Крыма Филиппу Киркорову не привыкать к позорным инцидентам. Очередной курьез случился с ним за границей возле магазина Dolce & Gabbana и попал на видео.

Киркорова не хотели пускать в Dolce&Gabbana

Очевидно, Филипп Киркоров пришел накупить шмоток на заработанные у Путина деньги, но охранник не захотел пускать его внутрь. "Вы не знаете, кто я такой? Вы хотите скандал сейчас?" – испуганно воскликнул так называемый король русской эстрады.

Его подчиненный быстро объяснил иностранцу, что перед ним "одна из самых известных поп-звезд России". Удивительно, но тот пустил оккупантов в бутик Dolce & Gabbana, а Киркоров даже выжал из себя "thank you very much" – "большое спасибо".

Украинцы разразились реакциями в комментариях. Кто-то посоветовал Киркорову натягивать портянки, кто-то – ехать на шопинг в Беларусь, а кто-то предположил, что охранник как раз узнал фаната войны:

"Езжай, чучело, по белорусский трикотаж";

"Поддерживай своих рашистов и одевайся в отечественное – лапти, портянки в помощь";

"Понеслось, а понтов! Кто он для Европы? Это тело. Должны знать в магазинах? Разве не слишком?";

"Он реально думает, что его кто-то знает за пределами болот?";

"Эта мерзость даже в Дубае у продавцов магазинов отвращение вызывает. Какое оно отвратительное, чучело в перьях";

"Как раз секьюрити знает, ху ты есть, потому и остановил, скандалист";

"Мы знаем, кто ты. Ты из мухоср*нска, армия которого ворует в Украине унитазы. Потому что денег не имеют. А ты по дорогим магазинам ходишь".

Напомним, ранее Макс Гордеев показывал, как Филипп Киркоров "напрудил в штанишки", когда в Лас-Вегасе возле него выкрикнули "Слава Украине".