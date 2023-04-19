Фестиваль Faine Misto переезжает из Тернополя: где в Украине состоится грандиозное мероприятие

Музыкальный фестиваль Faine Misto возвращается. Он пройдет 28-30 июля, но не в Тернополе, как это было всегда, а в другом городе. Мероприятие переезжает во Львов на территорию !FESTrepublic и будет благотворительным.

Легендарный фестиваль Faine Misto полноценно не проводился уже два года. Он то проходил онлайн, то ездил в Польшу, объединившись с местным Rockowa Noc в Жешуве. Однако организаторы придумали, как воспроизвести традиционный формат в Украине. Его перевезут во Львов в клуб !FESTrepublic.

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Фестиваль Faine Misto переезжает во Львов

Организаторы долго совещались, рассматривали локации, которые соответствовали бы всем правилам безопасности и условиям настоящего, и решили собрать "файных людей" во Львове. Это будет благотворительный фестиваль Faine Misto 2023, где будуть собирать деньги на помощь "Азову".

Фестиваль Faine Misto 2023 – это продолжение того, чем наша команда занимается с начала полномасштабного вторжения, ведь главная цель фестиваля — аккумулировать как можно больше средств для поддержки бригады НГУ Азов, которой команда фестиваля помогает с материальным обеспечением с начала полномасштабного вторжения,

– говорится в сообщении.

Важно! Билеты, приобретенные на фестиваль Faine Misto 2022, не действительны на благотворительный фестиваль 28-30 июля 2023 года, но остаются действительными на Faine Misto, которое состоится после победы.

Афиша фестиваля Faine Misto 2023 / Фото из фейсбука