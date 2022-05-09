"Фаны просили нас много лет": почему популярные на весь мир The Rasmus едут на Евровидение

Знаменитая финская группа The Rasmus решила попробовать свои силы в нынешнем Евровидении. Лидер коллектива рассказал 24 каналу, что способствовало такому решению.

Финская рок-группа The Rasmus приобрела безумную популярность еще в начале 2000-х годов, когда вышли их первые хиты. Но даже через 20 лет они не убоялись принять вызов Евровидения.

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Почему The Rasmus едут на Евровидение

Лидер группы Лаури Илонен поделился, что много лет получал сообщения от фанатов пойти на конкурс.

"Наши фаны просили нас много лет принять участие в Евровидении. Впервые это было где-то 10 лет назад, когда фаны спрашивали нас, не хочет ли The Rasmus выступить на конкурсе. Потом в 2020 году началась пандемия коронавируса, из-за чего мы вообще не могли выступать, потому что все было закрыто. Поэтому Евровидение для нас стало своеобразной идеей сделать что-то креативное и снова достичь чего-то вместе", – рассказал музыкант.

Последние 6 месяцев перед отбором были очень важны для нашей группы. Это было время, когда нас покинул наш гитарист, потому в сентябре у нас появилась новая участница – Эмилия. Поэтому конкурс – это возможность сделать что-то хорошее, классно провести время и сделать что-то такое, что бы снова объединило нас как группу.

– признался он.



The Rasmus в студии / Фото из инстаграма группы

О конкурсной песне

The Rasmus будут покорять сцену Евровидения с песней Jesabel. Лаури Илонен рассказал, в чем ее суть.

Ну, как ни странно, эта песня об Изабель. В этом случае это девушка, но это может быть и парень и вообще любой, кто чувствует себя уверенным, независимым, даже опасным, но одновременно веселым. Это тот человек, который наслаждается жизнью, много рискует, но живет на максимум.

– поделился певец.

"Я вот, например, всегда жил свою жизнь по-особенному. Я никогда не имел "настоящей работы" или порой пытался выжить как артист. Это немного похоже на анархистку, возможно даже бунтарку - именно такова наша Изабель", – подытожил он.

The Rasmus – Jesabel: смотрите видео